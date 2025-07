Fajna gra?

Chodzisz tylko po czatach i rozmawiasz z ludźmi jedyny sposób zarabiania to codzienna loteria a tak to musisz sama kupić tak zwane credits

Jak dla mnie to nie opłaca się to pobierać. Trochę nudne to szczerze mówiąc.

smilexq

Gra nie jest jakaś mega super, mimo iż lubię te cute outfity i ogółem są tam zabawni ale też i złośliwi ludzie to trudno jest o kredyty (waluta w grze). Za pierwszy miesiąc jeśli wchodzisz codziennie dostajesz 50, 150, 200, 250 i 300 Kredytów czy jakoś tak ale po miesiącu ta opcja już nie działa. Za ''samouczek'' dostajesz gdzieś około do 4k nie jestem pewna ale w tej grze to i tak nie wiele. Żeby zdobywać kredyty wypełniasz normalne ankiety które jak dla mnie nie są łatwe do zrobienia, tak to tylko ankiety natomiast moje zostają cały czas odrzucane nawet jak staram się wybierać umyślnie czy też nie. Nie polecałabym na miesiąc że tak powiem ''zabawy''