Haxy w Minecraft

Pewnie nie jeden widział haxa w naszym Minecraft. Podam wam kilka mi znanych cheatów.

1. X-ray - jeden z cheatów pozwalającym znaleźć diaxy oraz inne cenne rudy. Wnerwiający szczególnie na serwerach survival.

2. Retard - to cheat pozwalający się pośmiać między innymi z "Disco Janusza".

3. Focus tódzież fly - czyli jak spadniesz to się cofasz.

4. Anty-knock - w skrócie: Choćbyś miał miecz knock 1000 to i tak się nie ruszy.

5. Kill Aura - najbeszczelniejszy cheat! Bijesz z 10 kratek, plecami i przez bloki! Normalny zasięg to około 5 kratek. Jeśli gracz się chamsko odwróci i dalej patrzy w to samo miejsce oznacza cheaty.

6. Auto-build - Tak zwany "Disco Janusz 2.0". Chodzi typ po powietrzu i stawia bloki pod sobą.

7. Tracer - Pokazuje graczy. Nawet na niewidzce!

8. Aimbot - jak gracie w CS:GO to wiecie o co chodzi

9. Speedmine - kopiesz szybciej, niż normalnie.

10. AutoSoup - na serwerach PvP kits są często zupki leczące, więc czyni taką osobę nieśmiertelną(prawie).

11. Freecam - pozwala niszczyć bloki i atakować gdy postać jest nieruchoma. W połączeniu z X-ray'em pozwala szybko zdobyć diaxy.

12.Fast Place - jak sama nazwa wskazuje pozwala szybciej kłaść bloki

13. Auto Potion - automatycznie pije mikstury

14. No slowdown - Masz slow 50 i idziesz normalną prędkością.

15. SpeedHack - biegniesz z prędkością światła.



To są wszystkie mi znane haxy. Jeśli znacie inne to śmiało piszcie w komach. Radzę uważać. Jeśli zachowanie gracza jest podobne do podanych to oznacza haxy.

Teksturki jakich używam to : Texture Pack Vertez'a.

IP serwa na zdjęciu: Xmine.pl