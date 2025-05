Najlepsze gry w Roblox (Według mnie)

Dzisiaj przedstawie wam 4 Najlepszych gier w Roblox (oczywiście moim zdaniem) Kategorie to: najlepsza na nudę,najlepiej oceniana,najczęściej grana oraz według mojego uznania.

Jeszcze raz przypominam że to tylko moja ocena a wielu z was mogą podobać się inne gry.

Chciałbym jeszcze wspomnieć że wszystkie nazwy gier wymienionych pod spodem zostały przetłumaczone na Język Polski.

Najlepsza na nudę-"Jest to gra polecana prawie przez wszystkich kiedy się nudzisz.W samej grze chodzi o to, że na początku zawsze losujemy mini grę a następnie gramy w nią przez co przyznawane są nam punkty.Jeśli wykażesz się sprytem i myśleniem masz szansę wygrać daną mini grę i dostać więcej punktów niż inni gracze.Jeżeli zaś coś pójdzie nie tak, niestety nie zostaną przydzielone ci punkty.Za punkty możemy kupować specjalne dodatki do postaci, które mają na celu pomóc nam wygrać kolejne mini gry.Mini gier jest tam bardzo dużo przez co żaden gracz nie będzie się nudził, niektóre mini gry są dosyć proste a inne, skomplikowane.Najlepiej Oceniana- "Gra ta polega na tym,że na początku jesteśmy bardzo wolni i musimy trenować aby stawać się coraz szybszymi i szybszymi.Jeżeli jesteśmy dosyć szybcy możemy wystartować w wyścigu za które jeśli wygramy możemy dostać wiele punktów szybkości.Po mapie są rozsypane "kulki szybkości" które jeżeli zbierzemy jak sama nazwa wskazuje poprawimy swoją szybkość.Nie jest wprost najlepiej oceniana lecz postanowiłem wybrać tą grę ponieważ jest ona dobrze zrobiona, inspirująca oraz uwielbiana przez graczy.Najczęściej grana-Zdecydowanie jedna z moich ulubionych gier.W grze chodzi o to że w świecie panuje harmider.Nasza postać musi przetrwać nieustanne ataki klęsk żywiołowych takich jak: Tornado,Tsunami,Lawa itd.Nasza postać musi wykonywać polecenia wydawane na początku gry aby przetrwać. Kiedy jest Tornado piszę np."Tornado nadchodzi ,wejdź na jakieś wysokie miejsce!" Wtedy nasza postać dostaje informację o nadchodzącym niebezpieczeństwie.Ogólnie podoba mi się bardzo ta gra i dalej jest grana przez wielu graczy.W grze są także dostępne dodatki do naszej postaci takie jak balon czy paralotnia (służą one do pomocy graczowi wyjść z trudnej sytuacji).Według mojego uznania-Jeśli już czytaliście mój ostatni artykuł wiecie że jestem fanem tej gry.Nie wiem dlaczego ale ta gra wywarła na mnie olbrzymie wrażenie.W samej grze chodzi o to że na początku losujemy mapkę i tak zwaną "świnkę". Jeżeli jesteś świnką twoim celem jest wyeliminować innych graczy używając swojego kija.A jeśli jesteś graczem twoim celem jest ucieczka z domu świnki co nie jest takie proste.Świnka może rozstawiać pułapki ,a gracze mają umiejętność kucania.Aby uciec z domu świnki potrzebne są: klucz,karta dostępu,młotek oraz klucz francuski.W grze są dostępny punkty za które możemy kupić między innymi skórki do świnki.