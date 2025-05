Siema.

Z tej strony Koronek a w tym artykule opowiem co nieco o Profesji ,,Tancerz ostrzy"

Zamysł główny profesji

Tancerz jest niczym innym jak hybrydą, co oznacza że jego mechaniki są rozbudowane w kilka kierunków.

Jako ,,Tancerz" możemy stać się chodzącym kolosem który oneshot'uje wszystko co się rusza, ale także zadającym ogromne cierpienie swoim konającym w agonii ofiarom skrytobójcą.

Expienie

Aby efektywnie expić ,,Tancem" potrzebujemy umiejętności ,,wirujące ostrze". Umiejętność ta pozwala nam na obiciu kilku przeciwników w jednym lub dwóch rzędach.

Wybieramy expowisko gdzie znajdują się grupki (od 2,3 wzwyż).

Najlepiej będzie kiedy właśnie ów ,,wirujące ostrze" zostanie rzucone kilkukrotnie, ponieważ to ono nadaje rytm walce z grupką.

Wiadomo że kiedy chcemy szybko i wydajnie wbijać poziomy musimy wybrać się na taki teren gdzie wrogów pokonamy na automatycznej walce, pozwoli to nam na zaoszczędzeniu kilku sekund co na dłuższą metę daje lepsze wyniki.

Potężne uderzenie

Pozwoliłem sobie tak nazwać to rozdanie pkt. umiejętności ze względu na jego działanie.

Aby stać się potężnym kocurem który będzie kruszył pancerze swoich przeciwników najlepiej będzie rozdać umiejętności następująco.

Poziom 25-35

10 w ,,Przenikliwa rana" daje nam to przebicie pancerza, szansę na krwawienie i obrażenia od ów krwawienia.

+/- 5 w ,,Poprawa kondycji" zwiększa nam maksymalną ilość energii a także jej przyrost na turę.

10 w ,,sprawność fizyczna" zwiększa nam punkty zdrowia.

Poziom 35-50

10 w ,,Rozpraszający okrzyk" pozwala nam na osłabienie przeciwnika o 12% na 2 tury.

10 w ,,Cios krytyczny" jak sama nazwa wskazuje zwiększ szanse zadania kryta.

Poziom 50-80

10 w ,,Zadziorny atak" pozwala nam na przebicie pancerza.

10 w ,,Podstępne uderzenie" dzięki tej umiejętności możemy naprawę mocna zdzielić przeciwnika

5 w ,,Precyzyjny cios" teraz przeciwnik ma zmniejszone szanse na unik o kilka punktów procentowych.

10 w ,,Zew krwi" odzyskanie energii po krytyku.

Poziom 80-120

5 w ,,Zdradzieckie cięcie" zwiększa szanse na uderzenie krytyczne broni pomocniczej.

5 w ,,Krytyczne cięcie" zwiększa zadawany dmg bronią pomocniczą.

10 w ,,Mistrzostwo miecza" daje nam +6% na sparowanie ataku przeciwnika oraz 80% na wyprowadzeniu kontry.

Wydaję mi się że omówiłem te pierwsze umki nie piszę dalej ponieważ po około 120 sam ogarniasz grę i dojdziesz do wniosku co gdzie i jak.

UWAGA!! Może być mało skuteczny przeciwko range profesjom

Szybkie cięcia

Teraz skupimy się na umiejętnościach które dadzą nam przewagę tur nad rywalem.

Poziom 25-35

10 w ,,Błyskawiczny cios" zwiększa SA.

10 w ,,Potrójne uderzenie" szansa na wykonanie 3 uderzeń w jednej turze.

10 w ,,Poprawę kondycji"

5 w ,,Sprawność fizyczna"

Poziom 35-50

10 w ,,Rozjuszenie" zwiększa SA

10 w ,,Płynność ruchów" redukuje efekt spowolnienia

10 w ,,Wrodzony unik" zwiększa szanse na unik"

Poziom 50-80

10 w ,,Wrodzona szybkość" zwiększa SA

5 w ,,Precyzyjny cios"

Poziom 80-120

10 w ,,Krytyczne przyspieszenie" zwiększa SA po krytyku.

10 w ,,Mistrzostwo miecza"

5-10 w ,,Adrenalina" dodaje SA kiedy poziom zdrowia spadnie poniżej konkretnej wartości.

Podsumowanie

Tancerz ostrzy jest profesją, której expienie jest przyjemne walki z innymi graczami są albo długie i wymagające albo krótkie i jednostronne.

Czy polecam klasę?

-Tak polecam klasę jednakże nie dla początkującego gracza tak jak powiedziałem jest to hybryda, sprawia to że poziom skomplikowania jest większy niż w przypadku takiego wojownika.

Mam nadzieję że poradnik pomógł ci na wybranie swojej ,,ścieżki" jako Tancerz ostrzy, jeżeli masz jakieś wątpliwości a może chcesz wyrazić swoją opinie śmiało pisz w komentarzach lub na pv.