Damage w nostale

Jak mogę podciągnąc dmg w nostale grając łucznikiem oraz mam pytanie punkty perfekcji w karcie sp co to jest ?

TamerOfBunny

Punkty perfekcji są za rajdy draco/glacerusy z boxow i inne one -sa to krysztaly które się wsadza do sp u malcolma dają +1 za każdy do statystki sp (atak/def/ele/hp i pm)