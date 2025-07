Ta gra się zmienia?

nightninjapl

Istnieje również tryb wieloosobowy, który pozwala albo ominąć trochę Joy-Cons (obsługiwany jest jeden na gracza), lub grać sam na komputerze, jeśli wolisz. Ponownie istnieją trzy różne gry do wyboru (Puzzle Race, Battle i Tug of War) i możesz zmienić ich ustawienia, aby wybrać liczbę rund lub punktów, aby wygrać. Możesz także wybierać postacie odblokowane w trybie fabularnym (jeśli nie wybierzesz Króla Kiełbas, to szczerze mówiąc, robisz to źle). Wyścig puzzli to (prawdopodobnie dość oczywisty) wyścig, który jako pierwszy ukończy tę samą łamigłówkę; Tryb bitwy działa w taki sam sposób, jak Heartbeat, dzięki czemu wyskakujesz Tumblestone, gdy spadają w twoją stronę, a Tug of War dzieli planszę na regularne sekcje, które należy przerabiać pojedynczo. Tryb wieloosobowy bardzo przypomina wczesne wydanie puzzle Switcha, Puyo Puyo Tetris ; każdy gracz ma swoją kolumnę na ekranie i jest tyle samo krzyków na twoich przyjaciół, gdy kradną ci zwycięstwo w ostatniej chwili. Podobnie jak w przypadku większości gier w stylu imprezowym, ilość zabawy, jaką będziesz z tego mieć, zależy całkowicie od ludzi, z którymi grasz. Jednak w całkowicie niezrozumiałej decyzji funkcja trybu wieloosobowego online widoczna w każdej innej wersji gry została całkowicie pominięta na Switch. Gra jest znacznie tańsza na konsoli Nintendo niż na konkurencyjnych systemach w momencie premiery, więc w pewnym sensie to trochę to rekompensuje, ale każdy, kto chciał zagrać w grę online, będzie bardzo rozczarowany. gra fajna polecam