Top 5 jak zdobywać robux'y.

Cześć, w tym artykule opisze jak łatwo zdobywać robux.

Dla tych, którzy nie wiedzą roblox to gra w której każdy może zrobić własny tryb (sandbox) i sprzedawać rożne rzeczy. Robux to waluta premium do właśnie tej gry za, którą możemy kupiwać przedmioty do avataru lub gamepassy w grach.

Miejsce 5 sprzedawanie modelów i skryptów.Możemy sprzedawać modele, czyli różne budowle stworzone na roblox studio (omówienie później) przez graczy które możemy udostępniać za darmo lub sprzedać za wybraną ilość robux'ów tworzymy je przez łączenie bloków, skryptów, terenu i wielu innych rzeczy. Skrypty (script-omówienie póżniej) możemy sprzedawać tak samo jak modele i my je tworzymy, script'y są trudne do robienia i trzeba się nauczyć wszystkich funkcji.Miejsce 4 trad'owanie.Gracze z roblox premium (Omówienie w kolejnym punkcie) mogą się ze sobą trad'ować, czyli wymieniać miedzy sobą itemy. Można wymieniać tylko hat'y (czapki) i gear (przedmioty) które są limitowane, czyli kolekcjonerskie są też iemy limited U, czyli limited tylko jest ograniczona liczba sztuk. Czasami możemy kupić taki item za 30 robux, a w przyszłości może będzie wart kilkaset tysięcy robux'ów, to może być bardzo opłacalne, można stracić bardzo dużo robux'ów.Miejsce 3 sprzedawanie koszulek i innych item'ów.Aby sprzedawać koszulki trzeba mieć roblox premium za 4.99$ na miesiąc w gamehag można łatwo zamówić roblox gift card 10$ za 9500 Kamieni dusz. Gdy mamy roblox premium możemy sprzedawać koszulki i inne żeczy do avataru na youtube jest wiele poradników tworzenie koszulek i zarabiania na nich.Miejsce 2 stworzenie własnego trybu.W roblox każdy może tworzyć własny tryb za pomocą dodatkowej aplikacji Roblox Studio. Dzięki tej aplikacji każdy może z łatwością tworzyć własny wirtualny świat Umożliwia ona tworzenie terenu, bloków, i script'ów. Script'y to tak zwane "scenariusze" na których możemy pisać co ma się zdarzyć, co się stanie, gdy... Na youtubie wiele osób tworzy poradniki na ten temat, jeśli chcecie nauczyć się skryptować polecam Kacprate'go i jego serie.Miejsce 1 Gamehag.Tego chyba nie muszę tłumaczyć, chyba że ktoś nie wie o tym, że na gamehag można kupować robux i jest skrzynia ROBUX CHEST.Bonus: gdy będziemy grać w popularny tryb w, którym się otwiera skrzynki lub jajka i są trade, a nam dropnie coś mega rzadkiego za np. 0.01% to możemy napisać do kogoś kto by chciał i ma grupę w roblox np. youtuber'a i się z nim dogadać.Ps.Bez roblox'a premium za sprzedawanie dostajemy 10% z ceny, czyli jeśli ktoś sprzeda coś za 100 robux dostaje 10 robux.A z roblox'a premium za sprzedawanie dostajemy 70% z ceny, czyli jeśli ktoś sprzeda coś za 100 robux dostaje 70 robux.