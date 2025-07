Który kayn lepszy?

Assasin poniewaz jest bardziej mobilny potrafi zaskakiwac i co najlepsze nawet jesli jest dotylu do moze obie w late poradzic

Darkin jeśli mają tanków a shadow assasin jeśli mają postacie które są papierowe i skupiają się głownie na dmg np magowie, wracając do pytania myśle ,że darkin jest bardziej użyteczny %hp za trafienie umiejętnościami jest bardzo dobry do tego dochodzi jeszcze W które podrzuca :d

raczej darkin ale dostosowuj sie do teamu to łatwiej wygracie ;)

to zalezy bardziej od ciebie jesli potrzebujecie stuna to mozna darkina

Join the conversion by creating an account on Gamehag