Case Clicker 2 !ANDROID!

Case Clicker 2. Co to jest? Jak zarobić? Co trzeba robić? Ja was oprowadzę!

Case Clicker 2 to darmowa gra stworzona przez Hawk Games dostępna w Sklepie Google Play. Jest to rozbudowany symulator otwierania skrzynek z gry Counter Strike: Global Offensive. Gra ta jest typu clicker, i polega na zarabianiu poprzez klikanie w monety oraz zbieranie skrzyń też poprzez klikanie.Można robić ulepszenia, w grze także występują gry takie jak ruletka jackpot krach wieża ulepszacz saper oraz bardzo rozbudowane wymiany z innymi graczami. Na początku polecam pozbierać trochę skrzyń i je pootwierać a następnie zdobyte skiny posprzedawać je. Jeżeli się nie zwróci najlepiej się nie załamywać, następnym razem się uda :D.Opłaca się też oglądać reklamy np. żeby zebrać trochę darmowych pieniędzy albo pominąć misję. Właśnie! Misje! W niektórych wypadkach bardzo opłaca się robić wyzwania. Dostajesz za nie trochę pieniędzy oraz trochę exp'a potrzebnego do levelowania swojej rangi. Polecam też odblokować sobie "własne skrzynie". Na początek polecam też korzystać z zakładki CODZIENNE, ponieważ za obejrzenie reklamy dostajemy jednego skina a wartość kolejnego skina wzrasta z każdym obejrzeniem kolejnej reklamy. Bardzo ciekawa jest też zakładka WYPOSAŻENIE pod EKWIPUNKIEM, pozwala ona bowiem wyposażyć swoje skiny co daje nam bonusy do pieniędzy na sekundę. Równie ciekawą opcją jest założenie skina w ekwipunku. Nie wszystkie skiny można założyć lecz kiedy już jakiś założymy nie możemy go już zdjąć a on da nam bonus do pieniędzy na kliknięcieJak już odblokujemy 'własne skrzynie" to polecam zarobić około 600$ i otworzyć skrzynię "ez profit #18" Otwierając tą skrzynię zarobiłem już ponad 25000$. Trafić tam można drogie naklejki takie jak: Titan Katowice 2014, IBuyPower Katowice 2014 (również w wersji Holograficznej kosztującej ponad 3000$). Pieniądze zarabia się przy tej skrzyni w tempie błyskawicznym. Po zdobyciu dużej ilości pieniędzy, polecam na własnym doświadczeniu kupić duża ilość upodobanych przez siebie skrzyń oraz klucze do nich, można trafić naprawde dużo skinów droższych lub nie. Tańsze skiny można też poddać kontraktom czyli wymienić 10 skinów na 1 lepszej jakości.W grze istnieją również osiągnięcia m.in. takie jak sekrety. Najlepiej jak podeślę tutaj filmik o tym, niestety wiem, że nie wszystkie działają tak jak z tego filmu ale większość działa jak powinny. Tutaj łapcie link. :DWedług mnie gra jest bardzo ciekawa i rozbudowana. Spodoba się każdemu kto lubi otwierać skrzynie lecz nie chce tracić realne pieniądze, bo jest to dla niego duży wydatek. Polecam każdemu fanatykowi Couter Strike'a jak i innym ludziom których udało mi się namówić do zagrania w tę grę poprzez ten artykuł.