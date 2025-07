Top 5 postaci na topa

Nie gram w lola juz ale moge costam polecic : 5. Taktyczny Gwałt poprzez Illoai, trza tylko troche skilla 4.Taktyczny DED poprzez poprzez garena, nawet -200IQ typek umi nim grac 3. Ap Skałka (Malaphite), ult-free PENTAKILL 2.Darius, Kto to wogóle powstrzyma kiedy z-ultuje? 1. Ap krówka (Alistar) Mozesz wysłać przeciwników w kosmos przy okazji ich zabijając Spoko dzieki zez to czytacie dostalem hajsik :D

Join the conversion by creating an account on Gamehag