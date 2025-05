JAK ZARABIAĆ NA FORACH (PORADNIK)

Daniel28

Wielu z was (pewnie) zadawało sobie te pytania:Jak zarabiać na forach?, Co daje mi pisanie artykułów? Czy : Czemu w zakładce "zarabiaj" pisze że za artykuły da się dostać KD ale ja nic nie dostałem (pewnie coś zepsute)....itp. No a wtedy przychodzi złość i (b.u.l d.u.p.y.) I w tym momencie przychodzę ja z kilkoma wyjaśnieniami (nie nie jestem botem i mi za to nie zapłacili chcem tylko kilku ludziom wytłumaczyć o co chodzi) ... ..... ...... ......... Po.1. Za artykuły odpowiedzi w nich i udzielanie na forach nie dostaje się Kamieni Dusz ale doświadczenie (exp) .... ..... Po.2. Za exp dostaje się następne poziomy rangi levele jak kto woli .... I po.3. Za następny lvl. Dostaje się określoną liczbę KD a nie za pusanie artykułów .. .. ?MORAŁ? Pisać artykuły też się opłaca bo (za piśrednictwem zdobytej rangi)dostajecie wynagrodzenie .. .... I jeszcze 1 porada w ciągu 1 dnia lepiej napisać mniej niż 5-4 artykuły bo oznaczą to jako spam mam nadzieję że pomogłem