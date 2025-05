Marczak05

Witam!! Dzisiaj przedstawie wam mój najnowszy arktykuł poświęcony grze Earn to die 2.

Zapraszam do przeczytania.

Gra Earn to die 2 jest gra głównie poświecona zombie i modywikowaniu pojadu. W grze głównym celem jest dostanie się do stacji benzynowej w celu natankowania swojego pojazdu. Trzeba przedrzec się przez miasto gdy panuje apokalipsa zombie. O co chodzi w tej grze i jaki jest nasz cel, o tóż tak naszym celem jest dostac się na drugą stronę kraju aby odpłynąć statkiem w bezpieczne miejsce. Jest 10 poziomów, ale nie zajmuje to tak krótko i nie jest to takie proste jak nam się wydaje. Na jeden level przypada jeden samochód, możemy jeżdzić i ulepszać pojazdy takie jak samochód sportowy, radiowóz policyjny, samochód strażacki i inne.. Najpierw dostajemy najsłabszy pojazd bez żadnych ulepszeń. Następnie musimy jechać przez dany level, podczas jazdy przejeżdżamy zombie i zarabiamy pieniądze, za które możemy ulepszać różne częśći pojazdu np. można kupić zobie karabin i zamontować go sobie na dach ale niestety liczba amunicji jest ograniczona.

Im mamy większy poziom tym więcej zarabiamy, ale też z levelami są droższe ulepszenia.

W samej rozgrywce można zniszczyć samochód na kawałki jeżeli nie będziecie zbyt ostrożni.

Gra Earn to die 2 jest free to play. Zajmuje około 100 MB, gra została stworzona przez firme Not Dobppler

Sama gra jest bardzo dobrze stworzona graficznie.





Chyba to tyle z mojego artykułu mam nadzieje że gra wam się spodoba sam osobiście całą przeszłem i jestem pozytywnie zaskoczony tą grą.