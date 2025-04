Co jest grane? - Music Quiz PL

Polski quiz muczyny na androida.W aplikacji chodzi o odgadywanie piosenek różnych kategorii z całego świata. Na odgadnięcie danej piosenki masz 10 sekund po upływie czasu przestaje grać piosenka i musisz wybrać jedną z czterech odpowiedzi. Jeśli źle odpowiesz, nie musisz się martwić. Potem źle odgadnięte piosenki się powtarzają dotąd, aż je odgadniesz. Im szybciej zgadniesz utwór tym więcej monet dostaniesz za które odblokujesz nowe kategorie muzyczne. Ponad 2 tysiące 10 sekundowych fragmentów utworów do odgadnięcia w 15 kategoriach:Kolejne kategorie wkrótce (Reggae, Hity na Czasie, Polskie Radio).Ponadto jest jeszcze tryb dla 2 graczy. Do dyspozycji gracze mają po połowie ekranu i rywalizują ze sobą. Po pobraniu 36mb aplikacji trzeba pobierać fragmenty utworów do każdych kategorii. W sumie po pobraniu wszystkiego zajmuje około 200mb.Dodatkowe informacje:

Polski quiz muczyny na androida.

W aplikacji chodzi o odgadywanie piosenek różnych kategorii z całego świata. Na odgadnięcie danej piosenki masz 10 sekund po upływie czasu przestaje grać piosenka i musisz wybrać jedną z czterech odpowiedzi. Jeśli źle odpowiesz, nie musisz się martwić. Potem źle odgadnięte piosenki się powtarzają dotąd, aż je odgadniesz. Im szybciej zgadniesz utwór tym więcej monet dostaniesz za które odblokujesz nowe kategorie muzyczne. Ponad 2 tysiące 10 sekundowych fragmentów utworów do odgadnięcia w 15 kategoriach:

Muzyka z Gier

Muzyka z Seriali (Kiepscy, M jak Miłość, CSI, Skazany na Śmierć)

Muzyka Klasyczna (Bach, Mozart, Beethoven, Chopin)

Muzyka z Bajek (Pokemony, Król Lew, Kreskówki z CN, dobranocki)

Hip Hop Polski (Kaliber 44, Paktofonika, 18L, Gang Albanii)

Muzyka Filmowa (Zimmer, Williams, Vangelis, Rota)

Hip Hop (Eminem, Tupac, Snoop Dogg, Dr. Dre)

Rock Polski (IRA, Lady Pank, Maanam, O.N.A.)

Pop Polski (Sylwia Grzeszczak, Dawid Podsiadło, Margaret, Enej)

Disco Polo (Akcent, Power Play, Boys, After Party)

Światowe Hity (Michael Jackson, Elvis Presley, Abba, Queen)

Polskie Hity (Maryla Rodowicz, Czesław Niemen, Perfect, Krzysztof Krawczyk)

Rock (Metallica, AC/DC, Green Day, Red Hot Chilli Peppers)

Pop (Rihanna, Justin Bieber, Shakira, Bruno Mars)

Hity 2016

Kolejne kategorie wkrótce (Reggae, Hity na Czasie, Polskie Radio).

Ponadto jest jeszcze tryb dla 2 graczy. Do dyspozycji gracze mają po połowie ekranu i rywalizują ze sobą. Po pobraniu 36mb aplikacji trzeba pobierać fragmenty utworów do każdych kategorii. W sumie po pobraniu wszystkiego zajmuje około 200mb.



Dodatkowe informacje:

Od lat 3

ponad 100 000 pobrań

