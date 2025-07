Jak się zarabia na nosmallu ?

Bartenik Słyszałem, że sprzedając rzeczy z Nosmall'u można się nieźle dorobić. Jest to prawda? A ja tak, to co najbardziej się opłaca kupić i za ile sprzedać? I jak można kupić sp za noadolary, bo spotkałem się z tym w grze.

Paszczak 1 ND jest warte ileś tam golda. Jak kupujesz sp za ND to osoba która chce ci sprzedać sp mówi ci co masz kupić za twoje ND i w handlu się wymieniacie.

Paszczak Jak masz dużo ND opłaca się losować w kole fortuny, jak masz dużo szczęścia to możesz się dorobić.

Rhydian Najbardziej się opłaca pisać "S> ND..." - najlepiej abyś wypatrzył cenę i od razu pisał ile bierzesz od sztuki, to ułatwi transakcję. Gdy ktoś napisze, kupujesz co dana osoba chce z NM i sprzedajesz.

Rhydian Osobiście polecam High Scrolle SP

nikodem14 1 nd jest warte między 130k a 140k a sprzedajesz je tak ze piszesz S> nd daną ilość i po chwili ktos pisze na szepcie ze kupi ty się podaje ci kwotę pieniedzy i ty się zgadzasz i podaje ci itemy