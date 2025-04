USP-S vs P2000 - Co za różnica i którego wybrać?

FancySnacks

Wybór pomiędzy P2000 a USP-S zawsze stanowił wyzwanie dla graczy CS:GO. Wybranie dobrego startowego pistoletu zwiększy nam szansę na wygranie rundy pistoletowej. W tym artykule nie tylko przedstawię zalety i wady każdego pistoletu ale i też postaram wam się pomóc w wyborze.

Wygranie rundy pitoletowej daje nam 3 rundy przewagi nad przeciwnikami, więc wybranie właściwego startowego pistoletu jest ważne, bo podjęcie złego wyboru może kosztować nas właśnie trzy rundy. Samo zdecydowanie się jest dosyć trudne ponieważ oba pistolety są efektywne i dominują w różnych sytuacjach.



Najpierw, porównajmy statystyki broni:



Celność:

USP-S ma mniejszy recoil od P2000 przez co łatwiej jest trafić przeciwników. W kategorii celności USP-S ma lekką przewagę, szczególnie jeśli chodzi o trafianie przeciwników w głowę.



Amunicja:

Tutaj P2000 ma znaczną przewagę. P2000 ma prawie 2 razy więcej łącznej amunicji od USP-S co przydaje się w sytuacjach kiedy musimy radzić sobie z kilkoma przeciwnikami na raz i nie mamy czasu na wcelowanie się i strzelanie spokojnie wymierzonych strzałów. Często spam z P2000 jest bardziej efektywniejszy np. kiedy terroriści rushują bombsite niż próbowanie pestkowania z USP-S, ponieważ wtedy USP-S po prostu nie ma szans z pięcioma szybkostrzelającymi Glockami.



Tłumik:

Tutaj sprawa jest oczywista. Tłumik pozwala nam zdobycie szybkich 1-2 fragów, ponieważ przeciwnicy nie zlokalizują od razu twojej pozycji. Jeśli skradamy się od tyłu możemy zrobić znacznie więcej niż z głośnym P2000. Warto pamiętać że z tłumikiem nasze USP-S jest dłuższe, więc kiedy próbujemy się schować lub bawić w ninję możemy łatwo zostać zabici przez wystający tłumik.





Podsumowanie

Oprócz wymienionych wyżej statystyk, P2000 i USP-S nie różnią się tak bardzo od siebie. P2000 jest dla graczy którzy wolą strzelanie w przeciwnika masowo bez przejmowania się amunicją oraz gdy zależy im na zabiciu przeciwnika i odparciu rusha na bombsite bez skupiania się na headshot'ach. USP-S zaś jest dla graczy którzy wolą strzelać powolne ale celne i zabójcze strzały w głowę. USP-S jest przeznaczone dla graczy którzy lubią strzelać celnie z dalszych dystansów i oferuje łatwość wykonywania strzałów w głowę. Obie bronie są tak samo dobre i to tak naprawdę zależy od naszego sposobu grania, powinniśmy wybrać broń którą nam się przyjemniej gra bo właśnie w wyborze chodzi o komfort używania :)



Dziękuję za przeczytanie artykułu, mam nadzieję że rozwiałem wasze wątpliwości i pomogłem w wybraniu dla siebie odpowiedniej broni.