W artykule znajdziecie informacje na temat:

- enchant'ów w Minecraft

- expiarek

- oraz kilka ciekawostek

Cześć wszystkim!

Zawsze grając w Minecraft nie za bardzo ogarniałam enchanty i expiarki. Więc postanowiłam poszukać troszkę informacji na ten temat i stwierdziłam, że się nimi z Wami podzielę.

Więc…

Jak mieć dużo expa??

Większość poleca robić expiarki. I w sumie to się z tym zgodzę, ponieważ w bardzo szybki sposób możemy zdobyć dużą ilość expa i nie namęczymy się przy tym za bardzo. ( Ogólnie to najbardziej wydajna jest chyba expiarka endermanów w Endzie ) Jeżeli nie chcemy robić expiarki to zawsze możemy iść do netheru i kopać kwarc, on też daje dość dużo. Alternatywą może być również pójście do kopalni lub jaskini i kopanie surowców.







Jak mieć super mega enchanty??

Oczywiście możemy zakląć przedmiot na dobry enchant mając 30 poziom, tylko co z tego jak czasami wyskoczy nam tylko jeden i będzie on strasznie biedny. Zawsze możemy mieć także nadzieję, że wyskoczą nam maksymalnie trzy dobre enchanty na przedmiocie/książce, ale to już trzeba mieć fart. W dodatku nie koniecznie będą na wysokim poziomie (tutaj chodzi mi o poziom zaklęcia I, II, III, itd.).







Aby mieć mega enchanty musimy łączyć ze sobą książki lub przedmioty o podobnych poziomach zaklęcia. Wyjaśnię Wam to na przykładnie:

Mamy kilof, Wydajność III, Szczęście III

Aby mieć lepszą wydajność wystarczy, że połączymy z tym kilofem jeszcze inny kilof, który ma minimum wydajność III lub książkę z tym enchantem. W ten sposób zyskamy wydajność IV. I tak możemy robić praktycznie z każdym enchantem.

Ja odkryłam to całkiem niedawno. ( tak wiem jestem zacofana ). Dzięki temu możemy tworzyć bardzo dobre narzędzia i zbroję, które wystarczą nam na dłużej.

Dlaczego nie każdy enchant chce się nałożyć na zenchantowany przedmiot?

Wyjaśnię Wam to może na przykładach:

Przykład 1.

Mamy zbroję i przypuśćmy, że jest to napierśnik i powiedzmy, że ma enchant ochrona III. Nie możemy na ten przedmiot dać już enchantu z ochroną przed ogniem, lub ochrony przed pociskami, ponieważ mamy już ochronę nałożoną i nie możemy dać innego rodzaju ochrony.

Przykład 2.

Jeżeli chodzi o miecze to nie możemy dać na miecz enchantu ostrość i szerokie ostrze, ponieważ są to enchanty prawie takie same. Różnią się tylko kilkoma szczegółami.

Czyli w skrócie…

Nie możemy łączyć enchantów podobnego rodzaju lub mających podobny efekt.





Nic więcej nie mam do dodania w tym temacie to by było na tyle mam nadzieję, że artykuł się Wam spodobał i był przydatny. Zapraszam Was także do czytania innych moich artykułów.

Życzę miłego dnia/nocy.

Pozdrawiam ~FolksyTulip04