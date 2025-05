Lineage 2: Helios - Ludzie - klasy postaci

W grze Lineage 2 Helios klasy są podzielone pod każdą rasę. Wyróżniamy klasy podstawowe, zaawansowane oraz mistrzowskie. W tym artykule przedstawię Wam dostępne klasy z rasy ludzkiej.

Do ich klas podstawowych zaliczamy Warrior’a. Jest to lepsza wersja Fightera. Zazwyczaj skupiają się na mistrzowskim opanowaniu walki w zwarciu – bronie typu melee. Są to głownie samotnicy, co bardzo często im sprzyja, ponieważ mają wtedy więcej czasu na szkolenie. Silne jednostki specjalizujące się w walce w pierwszej linii frontu zadają ogromne ilości obrażeń lub pełnią role tanków w swojej drużynie.

Human Knight – ich głównym zajęciem jak klasy powyżej jest szkolenie się w sztuce wojskowej. Aby zostać ta klasa należy udać się do gildii położonej w pobliżu zamku lordów. Honor jest to coś co jest dla nich najważniejszą wartością, nie jest dla nich niczym strasznym poświecić się za przyjaciela. Głownie uzbrojeni są w tarcze i miecz – jednoręczny. Podobnie jak poprzednicy znajdują się w pierwszej linii jednak ta klasa skupia się głownie na obronie. Polowania odbywają się samotnie, na co pozwala im zwiększona regeneracja oraz umiejętności defensywne.

Rogue- zaliczamy ich do wojowników, jednak nie są oni typowymi tankami, ponieważ skupiają się na rozwijaniu zręczności a nie siły. Nie są zbyt honorowi a to co zawsze do nich przemawia to pieniądze. Bardzo często atakują zza pleców jednak w zwyczajnej walce 1 kontra 1 również radzą sobie bardzo dobrze. Nie noszą ciężkiego ekwipunku, lecz lekkie sztylety, łuki którymi zadają ogromne obrażenia. Do głównych zadań tej jednostki należy zwiad, szpiegostwo oraz skrytobójstwo. Zazwyczaj nie polują oni samemu, ponieważ nie są w stanie przyjąć dużej ilości obrażeń. Dlatego tez ich walka polega na unikach oraz szukaniu możliwości do szybkiego kontrataku. W walkach drużynowych zazwyczaj zajmują dalekie miejsca od frontu i wspomagają swoich kompanów ostrzałem ze swoich luków.

Human Wizard – Mag, posiada moce wszystkich żywiołów, jak również czarna i białą magię. Większość z nich pochodzi z Ivory Tower w pobliżu Oren. Używają magii średniego poziomu jednak w zamian są w stanie przyzywać potwory. W walkach drużynowych przyzywają różne kreatury aby służyły za tanki, wysysać HP z przeciwników oraz zadawać ogromne obrażenia dzięki swoim magicznym umiejętnością.

Cleric – Inaczej Human Mystic, jako że jest obdarzony częścią boskiej mocy, potrafi czynić cuda. Z reguły należą do religijnych organizacji, w których podążają za swoimi własnymi wierzeniami. Zazwyczaj pomagają innym wykorzystując swoją moc. Zazwyczaj nie poruszają się oni samemu, jednak nie czyni to z nich postaci, które nie potrafią o siebie zadbać. W walkach drużynowych zazwyczaj wspomagają swoich kompanów z dużej odległości.

Klasy zaawansowane ludzi.

Warlord – zazwyczaj walczą oni jeden na wielu niż jeden na jednego. Jeśli chodzi o bronie to preferują oni halabardy i włócznie – krótko mówiąc długie uzbrojenie. Uwielbiają duże bitwy, tam tez najlepiej potrafią się wykazać.

Gladiator – klasa ta jest mistrzem w walkach jeden na jednego. Posiada on umiejętności, które w tym typie walki czynią go maszyną do zabijania. Zazwyczaj posługują się on mieczem.

Paladin – Z jednej strony jest to bardzo religijny wojownik – modli się o to aby mógł ochronić to co dla niego ważne. Z drugiej zaś prosi o to aby miał sile zniszczyć wszystko co stanie mu na drodze. Potrafi leczyć siebie oraz swoich kompanów dzięki umiejętności Holy Blessing.

Dark Avenger – Jest zupełnym przeciwieństwem Paladyna. Potrafi absorbować sile poległych przeciwników aby się wzmocnić.

Tresure Hunter – Działa według własnych zasad, aby osiągnąć zamierzony przez siebie cel. Porusza się bezszelestnie co sprawia ze potrafi zaatakować z zaskoczenia bez większych problemów.

Hawkeye – Unieszkodliwia on swoich przeciwników z odległości, używając do tego długiego łuku. W polaczeniu z grupa innych bohaterów jest śmiertelnie niebezpieczny.

Sorcerer – Włada on bardzo silna magią. Potrafi on usypiać przeciwników co czyni go bardzo silnym w walkach drużynowych, więc nie należy do lekceważyć.

Necromancer – Posiada głownie ciemne moce, pochodzące ze wskrzeszonej magii tytanów. Przyzywa Zombie z ciał poległych przy użyciu Summon Zombie.

Warlock – posiada on moc tworzenia, często tworzy coś z niczego używając przy tym magii na najwyższym poziomie. W walkach drużynowych zwiększa defensywne aspekty swoich kompanów.

Bishop – Czyni cuda, leczy sprzymierzeńców, przy użyciu magii leczniczej na najwyższym poziomie. Sam również nie jest bezbronny dlatego tez nie należy się go lekceważyć.

Prophet – Czyni swych kompanów silniejszymi zwiększając ich ogólne statystyki osłabiając tym samym swoich wrogów, używa magii ochronnej. W walkach drużynowych jest nie do zastąpienia.