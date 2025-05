League of Legends ( Viktor ) - poradnik

Witam wszystkich, w tym poradniku przybliżę wam trochę Viktora, jest to jeden z bohaterów w League of Legends. Zapraszam do czytania, komentowania i oceniania.

Umiejętności

Bierna Wielka ewolucja - Viktor zaczyna grę z prototypowym hexrdzeniem, który zajmuje jedno miejsce w ekwipunku. Viktor może go kilkukrotnie ulepszać, aby zwiększyć jego statystyki i zdobyć punkty ewolucji za pomocą których może ulepszyć swoje umiejętności.

Q Wyssanie mocy - Razi wroga wiązka mocy, która zadaje obrażenia i daje Viktorowi tarcze na pewien czas. Po użyciu umiejętności następny atak Viktora będzie wzmocniony.

Ulepszenie - Tarcza zostaje zwiększona, oraz otrzymuję on prędkość ruchu podczas rzucenia zaklęcia.

W Pole grawitacyjne - Wytwarza pole grawitacyjne, które spowalnia wszystkie jednostki znajdujące się wewnątrz.

Ulepszenie - Cele znajdujące się wewnątrz zostają unieruchomione na pewien czas.

E Promień śmierci - Viktor strzela laserem zadając obrażenia wszystkim jednostkom w linii.

Ulepszenie - Za laserem tworzy się ścieżka, która wybucha po pewnym czasie i zadaje obrażenia.

R Burza Chaosu - Viktor tworzy anomalie w wybranym miejscu, która zadaje obrażenia co 2 sekundy i podąża za wrogiem.

Ulepszenie : Burza porusza się szybciej

Kolejność maksowania umiejętności

Q > E > R > W

Runy

Dla Viktora mam dwa zestawy run. Pierwszy wybieramy, kiedy gramy na midzie i budujemy się bardzIej ofensywnie. Drugi jest zalecany, gdy gramy na topie, wtedy kupujemy bardziej defensywne przedmioty.

Elektryzacja zada dodatkowe obrażenia po użyciu trzech ataków lub umiejętności, a smak krwi i krwiożerczy łowca wyleczy nas po zadaniu obrażeń. Nadchodząca burza zapewni nam dodatkową moc umiejętności, natomiast transcendencja da nam 10 % skrócenia odnowienia po osiągnięciu 10 poziomu.

Kleptomacja dostarczy nam dodatkowego złota lub wypadną nam jakieś dodatkowe przedmioty. Kosmiczna przenikliwość zapewni nam 5 % skrócenia umiejętności oraz czarów, a grzmotnięcie tarczą i rewitalizacja zwiększy naszą tarczę i zapewni obrażenia po jej wygaśnięciu

Pierwszy zestaw jeśli gramy na midzie, drugi jeśli zdecydujemy się grać na topie.

Czary przywoływacza

Grając na midzie wybieramy podpalenie i błysk, jeśli zdecydujemy się grać na górze lepiej wybrać teleportacje i błysk.

Wskazówki/Porady

- Staraj się osłabiać wrogów za pomocą wysysającej mocy i promienia śmierci.

- Burza chaosu to potężna umiejętność, ale ma długi czas odnowienia, używaj jej mądrze.

- Staraj się złapać wrogów w pole grawitacyjne, a następnie użyj superumiejętności.

- Ulepsz w pełni hexrdzeń, a następnie zabierz się za kupowanie przedmiotów.

- Burza chaosu i promień śmierci są zaklęciami obszarowymi. staraj się użyć ich raniąc kilka celów.

Dzięki za przeczytanie poradnika, powodzenia na Summoners Rift. Wypatrujcie kolejnego wpisu!