Historia serii Forza Horizon

W tym artykule przedstawię historię serii Forza Horizon od studia Playground Games przy pomocy innych studiów. Każdą odsłonę opiszę krótko, zwięźle i na temat, wszystkich części jest łącznie cztery i każda powychodziła na podobne platformy ponieważ dwie pierwsze odsłony powychodziły tylko na XBOX a trzecia i czwarta XONE i PC z systemem Windows.

Forza Horizon

Pierwsza część zadebiutowała w październiku 2012 i już wtedy zachwycała swoją oprawą graficzną i swobodą rozgrywki. Jest to spin-off serii Forza Motorsport przez co jest bardzo fajną odskocznią, ponieważ w tej serii mamy otwarty świat i dużą swobodę w rozgrywce a nie jak w przypadku Forza Motorsport gdzie mamy zamkniętą przestrzeń. Jesteśmy w stanie usiąść za kierownicą różnorodnych aut począwszy od terenowych po szybkie samochody sportowe, oczywiście każdy pojazd możemy zmodyfikować i dostosować do własnego stylu jazdy. Akcja gry rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych, a dokładnie w stanie Kolorado gdzie akurat ma miejsce festiwal muzyczno-samochodowym. W trakcie rozgrywki cieszyć można się nie tylko swobodą rozgrywki, świetnymi modelami aut czy oprawą graficzną ale także świetną muzyką oddając klimat festiwalu.





Forza Horizon 2

Forza Horizon 2 nie różni się specjalnie niczym względem poprzedniczki, poza większym urozmaiceniu terenu, ulepszonej grafice oraz paru dodanym modelów aut nie zmieniło się praktycznie nic, a szkoda. Akcja gry ponownie rozgrywa się podczas festiwalu muzyczno-samochodowego ale tym razem nie w amerykańskim stanie Kolorado lecz Europie Południowej. Przez całą grę towarzyszą nam piękne widoki klimatu śródziemnomorskiego. Ale wydaje mi się że Forza Horizon 2 jest z czasem monotonna, prawdopodobnie przez małą ilość wprowadzonych zmian względem poprzedniczki która była świeżą grą o tej tematyce. Oczywiście gra została wydana na platformę X360 jak i na XONE dzięki czemu uzyskamy większą wydajność podczas ogrywania tytułu.





Forza Horizon 3

Trzecia odsłona popularnej serii gier wyścigowych z otwartym światem czyli Forza Horizon. Akcja gry rozgrywa się w Australii i mamy tu największy otwarty teren w historii serii. Duża różnorodność terenu zaczynając od pustyni po lasy deszczowe pozwala na wiele godzin rozgrywki. Gra wprowadza wile zmian w mechanice rozgrywki, dostajemy największą ilość pojazdów w historii serii ponieważ jest ich ponad 400. Fabuła jest tu mało znaczna ale jest, nasz bohater przyjeżdża do Australii na festiwal muzyczno-samochodowy. Wygrywając wszelkie dostępne nam wyścigi zdobywamy konkretną liczbę fanów, ta z kolei umożliwia nam ulepszanie swoich festiwalów oraz stoczenie pojedynków na przykład z odrzutowcem, pociągiem motorówką itd.





Forza Horizon 4

Najnowsza odsłona serii mająca premierę zaledwie miesiąc temu. Główną zmianą którą twórcy mocno chwalili się przed premierą gry to zmienne warunki pogodowe. Co tydzień czasu globalnego zmieniana jest pora roku dzięki czemu musimy przygotować swoje auto na różne okoliczności. Więcej na temat tej gry napisałem w oddzielnym artykule, zapraszam do przeczytania.