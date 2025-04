Adventure with Misty est un jeu d'arcade gratuit dans lequel vous jouez le rôle de la sorcière Misty, votre assistante du portail Gamehag.

Cette fois par contre, Misty ne pourra pas vous aider à obtenir des récompenses gratuites.



Dans ce jeu, vous ferez face à des adversités effrayantes. Évitez les pointes mortelles et le feu du dragon, collectez les Pierres d'Âme afin qu'elles ne tombent pas entre des mauvaises mains et combattez le dragon dangereux qui veut entrer en possession les talismans protecteurs des sorcières.



Si vous aimez les jeux d'arcade, combinez le plaisir avec l'utile et complétez la tâche dès maintenant afin d'obtenir vos PA. Vous pouvez également en savoir plus sur Misty et les Pierres d'Âme en visitant la page de Génèse du Gamehag.