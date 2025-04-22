Adventure with Misty

Приключение с Misty - это бесплатная аркадная игра, в которой вы играете как ведьма Мисти - ваша помощница с портала Gamehag.
На этот раз, однако, Мисти не сможет помочь вам получить бесплатные призы.
В игре вы столкнетесь с пугающими невзгодами. Избегайте смертельных шипов и огня дракона, соберите драгоценные КДамни Души, чтобы они не попадали в чужие руки и сражайтесь с опасным драконом, который хочет отнять защитные талисманы от ведьм.
Если вам нравятся аркадные игры, объедините приятное с полезным и выполняте задачи прямо сейчас, чтобы получить ваши КД. Вы также можете прочитать больше о Misty и Камнях Душ, посетив страницу Gamehag Genesis.
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