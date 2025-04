Adventure with Misty è un gioco arcade gratuito in cui entri nel ​​ruolo della strega Misty, la tua assistente sul portale Gamehag.

Questa volta, il suo compito non sarà di aiutare con ottenere premi gratuiti.



Nel gioco affronterai avversità spaventose. Evita le micidiali punte e il fuoco del drago, raccogli le Pietre dell'Anima in modo che non cadano nelle mani sbagliate e combatti contro il pericoloso drago che vuole togliere i talismani protettivi dalle streghe.



Se ti piacciono i giochi arcade, unisci il dovere con piacere e esegui il compito per ottenere PA. Puoi anche leggere di più sulla storia di Misty e Pietre dell'Anima visitando la pagina Genesi di Gamehag.