Adventure with Misty (Aventura com Misty) é um jogo de arcade gratuito onde jogas um papel da bruxa Misty, a tua assistente do portal Gamehag.

Esta vez, no entanto, a Misty não vai poder de te ajudar para obter os prémios grátis.



No jogo, vais enfrentar os desafios aterrorizantes. Tenta evitar os espinhos mortais e o fogo do dragão e recolhe as Gemas de Alma para que não terminem nas mãos erradas. Luta contra o perigoso dragão que quer tirar os amuletos protetivos das bruxas.



Se gostes os jogos de arcade, combina o divertimento com a utilidade e completa as tarefas já agora para obter as Gemas de Alma. Podes também ler mais sobre Misty e Gemas de Alma, visitando o website de Gamehag Genesis.