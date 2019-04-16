Не дают награду

зарегал нев аккаунт потратил весь день на скачивание этого кала, ибо скорость скачивания в этом мега гипер супер лаунчере не поднималась выше 400кб и тут мне скидывают ответ мол это не новый аккаунт ЛОЛ там на нем показано что в эту секунду был апнут этот 10 лвл!!! И ник указан при регистрации тот что и на сайте. Вывод 1 игра кал не пытайтесь даже качать
то же смое. отклонили как не новый аккаунт. это при том что у мея есть дата и время создания ака, с почты
видимо они забыли про нас(
Видимо вы чтото всетаки не так сделали... ибо я скачал (скорость была нормальная), поскидывал скрины и всё засчиталось практически сразу...
когда перешёл по ссылке, в магазине ARC тоже надо регстрироваться?
удачи тем,кто верит в эту игру
зарегал нев аккаунт потратил весь день на скачивание этого кала, ибо скорость скачивания в этом мега гипер супер лаунчере не поднималась выше 400кб и тут мне скидывают ответ мол это не новый аккаунт ЛОЛ там на нем показано что в эту секунду был апнут этот 10 лвл!!! И ник указан при регистрации тот что и на сайте. Вывод 1 игра кал не пытайтесь даже качать
зарегал нев аккаунт потратил весь день на скачивание этого кала, ибо скорость скачивания в этом мега гипер супер лаунчере не поднималась выше 400кб и тут мне скидывают ответ мол это не новый аккаунт ЛОЛ там на нем показано что в эту секунду был апнут этот 10 лвл!!!
зарегал нев аккаунт потратил весь день на скачивание этого кала, ибо скорость скачивания в этом мега гипер супер лаунчере не поднималась выше 400кб и тут мне скидывают ответ мол это не новый аккаунт ЛОЛ там на нем показано что в эту секунду был апнут этот 10 лвл!!! И ник указан при регистрации тот что и на сайте. Вывод 1 игра кал не пытайтесь даже качать
ладно,пойду выполнять полследнию миссию. в word of worships