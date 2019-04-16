Не дают награду

fnogaj
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Atia
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Majd Majd
Majd Majd
Gem7
hanfred
hanfred
Gem40
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Jackie Egas
Gem14
fnogaj
fnogaj
Gem196
Rain

Gem774

adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: what's up man
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adept rank iconLes Briacins: wsh
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Не дают награду

jakit99 avatar

jakit99

April 16, 2019 at 07:42 PM

зарегал нев аккаунт потратил весь день на скачивание этого кала, ибо скорость скачивания в этом мега гипер супер лаунчере не поднималась выше 400кб и тут мне скидывают ответ мол это не новый аккаунт ЛОЛ там на нем показано что в эту секунду был апнут этот 10 лвл!!! И ник указан при регистрации тот что и на сайте. Вывод 1 игра кал не пытайтесь даже качать
Kappa88 avatar

Kappa88

April 16, 2019 at 11:29 PM

то же смое. отклонили как не новый аккаунт. это при том что у мея есть дата и время создания ака, с почты
genek87 avatar

genek87

April 19, 2019 at 02:27 PM

Та же песня
Spaiser2050 avatar

Spaiser2050

April 19, 2019 at 08:09 PM

видимо они забыли про нас(

BeTOxA avatar

BeTOxA

April 22, 2019 at 04:13 PM

Видимо вы чтото всетаки не так сделали... ибо я скачал (скорость была нормальная), поскидывал скрины и всё засчиталось практически сразу...
vova879574643253454 avatar

vova879574643253454

April 23, 2019 at 12:11 AM

ага у меня тоже
Svn85 avatar

Svn85

April 28, 2019 at 12:33 AM

Мне тоже не дают награду
spicyxa avatar

spicyxa

May 4, 2019 at 02:01 AM

когда перешёл по ссылке, в магазине ARC тоже надо регстрироваться?
Spaiser2050 avatar

Spaiser2050

May 4, 2019 at 12:55 PM

не оплачивают - балл
Spaiser2050 avatar

Spaiser2050

May 4, 2019 at 12:56 PM

плохая игра
Spaiser2050 avatar

Spaiser2050

May 4, 2019 at 12:56 PM

не советую

Spaiser2050 avatar

Spaiser2050

May 4, 2019 at 12:56 PM

удачи тем,кто верит в эту игру
Spaiser2050 avatar

Spaiser2050

May 4, 2019 at 12:57 PM

зарегал нев аккаунт потратил весь день на скачивание этого кала, ибо скорость скачивания в этом мега гипер супер лаунчере не поднималась выше 400кб и тут мне скидывают ответ мол это не новый аккаунт ЛОЛ там на нем показано что в эту секунду был апнут этот 10 лвл!!! И ник указан при регистрации тот что и на сайте. Вывод 1 игра кал не пытайтесь даже качать
Spaiser2050 avatar

Spaiser2050

May 4, 2019 at 12:57 PM

зарегал нев аккаунт потратил весь день на скачивание этого кала, ибо скорость скачивания в этом мега гипер супер лаунчере не поднималась выше 400кб и тут мне скидывают ответ мол это не новый аккаунт ЛОЛ там на нем показано что в эту секунду был апнут этот 10 лвл!!!
Spaiser2050 avatar

Spaiser2050

May 4, 2019 at 12:57 PM

зарегал нев аккаунт потратил весь день на скачивание этого кала, ибо скорость скачивания в этом мега гипер супер лаунчере не поднималась выше 400кб и тут мне скидывают ответ мол это не новый аккаунт ЛОЛ там на нем показано что в эту секунду был апнут этот 10 лвл!!! И ник указан при регистрации тот что и на сайте. Вывод 1 игра кал не пытайтесь даже качать
Spaiser2050 avatar

Spaiser2050

May 4, 2019 at 12:58 PM

ладно,пойду выполнять полследнию миссию. в word of worships
Spaiser2050 avatar

Spaiser2050

May 4, 2019 at 12:58 PM

удачи

megakot22 avatar

megakot22

May 4, 2019 at 12:59 PM

бывает
megakot22 avatar

megakot22

May 4, 2019 at 12:59 PM

удачи

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Не дают награду on Neverwinter Forum on Gamehag