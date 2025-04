konradx30

Aktualnie chyba zadania nie ma :). Przynajmniej ja nie widzę. Jest to gra mmo, w stylu anime. Poruszasz się tu tylko w prawo/lewo. Masz tu do wyboru kilka postaci, rozwijasz je mając do wyboru tzw rozszerzenie. Gra to typowa nawalanka jak powiedziałem w stylu anime :D. Szczerze warto zajrzeć nawet bez punktów :).