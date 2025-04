Pochwal się swoim Tierem/Czołgiem!

A muj najwyższy to 9 a ulubiony to jagtiger88

FinFenit

Czasami żal mi się wypowiadać na tym forum, bo boję się, że będę utożsamiany z takimi analfabetami. Rozumiem jak w jakimś wyszukanym, trudnym słowie zrobi się błąd, ale "jusz" "muj" to już jest przesada. A co do pytania, najwyższy poziom IS-4, a ulubione czołgi to Pz. T-25 i A-43