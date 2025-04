Problem z rejestracją

IxVIPERxI

taką wiadomość dostałam od gamehag w tym temacie:

Jeśli Twoje zadanie w World of Tanks lub World of Warships nie jest akceptowane, zastosuj się proszę do tych instrukcji:

1. Upewnij się, że wpisujesz dobry nickname oraz wybierasz odpowiedni serwer.x

2) Odczekaj minimum 24 godziny od czasu wykonania zadania (synchronizacja może potrwać) lub/i rozegraj jeszcze kilka bitew.

3) Wykonaj u nas jeszcze kilka zadań i wróć do powyższego.x

4) Wyczyść pamięć podręczną (Cache) swojej przeglądarki i spróbuj ponownie. 5) Zrób nowe konto za pośrednictwem naszej strony, również usuwając pamięć podręczną.x