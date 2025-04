coś o jagpanther II

Aipley

jagpanterem II musisz stać w drugiej linii (chyba ,że grasz na topie to możesz zagrać trochę agresywniej ,ale może się to wiązać z szybką śmiercią), najlepiej przyczaić się w krzakach i karać śmiałków którzy na ciebie wyjadą. Polecam zakupić siatkę maskującą , lornetę polową i ewentualnie dosyłacz żeby jeszcze bardziej zwiększyć swoją szybkostrzelność. Nie radzę liczyć na pancerz ponieważ nie jest on atutem tego czołgu tak jak u ferdinanda ,a największym atutem tej jadzi jest pancerz więc polecam (tak jak już wyżej wspomniałem) zająć jak najszybciej dogodną pozycje do ostrzału i rozpocząć farmienie dmg :).