Prośba do graczy

KiritoJD

Cześć, nie gram zbyt dużo ale mam do was tylko jedną prośbę :) POMAGAJCIE INNYM jeśli widzicie że strzelają do kogoś obok was lub ten ktoś strzela to też możecie coś zrobić a nie jechać dalej / stać w miejscu ^^ proszę też o porady w odpowiedziach c: