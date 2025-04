Ile w to się gra?

kimi1985

Żeby zaliczyć zadanie i zyskać pkt, czy ogólnie? Ogólnie to i parę lat można - dopóki GGS (twórcy gry) jej nie wyłączy :P

Jeśli masz trochę czasu na granie, to dołączasz do jakiegoś sojuszu, walczysz w wyzwaniach i zbierasz potrzebne rzeczy - są takie, które bywają co parę godzin lub parę minut. W ramach odskoczni z czasem można i ryby sobie łowić :) Jak poznasz fajnych ludzi, to zaczniesz wchodzić chociażby tylko po to, by z nimi pogadać ;)