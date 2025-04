Riot

F4T3 Co myślicie o podjeściu RG do graczy?

konfap tak sobie bym powiedzial



szymonx987 no tak średnio no tak średnio bym powiedział xD

Nombrus Jak na Support z gry to bardzo dobre, niewiele producentow ma dobre podeście do graczy nie pyta sie ich, nie robi ankiet. RG to robi i całkiem dobrze

Szymono21 Moim zdaniem Riot ma bardzo dobre relacje z graczami w porownaniu np z Valve

Bartosz12587856 Zgadzam się z powyższym, RG potrafi współpracować z graczami

PawcioW Też mi się tak wydaję, RG ma dobry kontakt z graczami, ale może dlatego że to taki typ gry (MOBA). Gdyby nie utrzymywali kontaktu z graczami nikt by w to nie grał :)

szymonx987 riot jeba** gmaes



InfoTheJohan8 Witam, tak srednio, bo zamiast odpisac wlasnym zdaniem to biora gotowe wiadomosci i wklejaja do zgloszenia i wychodzi maslo maslane.

Azurinn Patrząc np na podejście Valve do CS:GO to Riot prezentuje się wyśmienicie ;D Ale do Blizzarda to im jeszcze daleko