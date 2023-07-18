Как получить золотые орлы

muxammedplay Привет выполнил все обучения дали только 140 золотых орлов. Хотя сказали что за каждое обучение дадут 100 орлов

vitalik729 Если попасть на (Tunder Show) то можно получить 5000 орлов

1mpon А, как туда попасть? Я играю уже год давно уже на 5 этапе и перехожу на 6 ветку, а всё ещё не попал







Gmijoykin Понимаю твоё горе. Так же - ищу способы получить золотых орлов, но что-то их разрабы то ли урезали, то ли хорошо спрятали. Если найду - напишу тут же. Ну, или напиши сам) Буду просматривать топик иногда

laynamm1 Кайф игра, быстро скачалась, не лагает.

yanis72 Их можно получить путем доната, прохождением обучений.

mirotvorez7 Пока не все еще понятно! Но....интересно!

muxammedplay Спасибо большое всем! товарищи

NorpoX Есть приложение на андроид - GE for wt. В нём за задания по типу "Скачать игру и дойти до n уровня" начисляются золотые орлы, вывод на аккаунт от 28 орлов, чего как раз хватит чтобы завершить выполнение задания. Не могу сказать что это самый простой способ получить орлы, ибо за задания начисляют уж очень мало, но если очень хочется

Nastya101101 я незнаю потому что та

Bpu8 Можно получить 1500 и более орлов за открытие ежедневных подарков за вход в игру. Плюс есть приказы и пари на орлов.