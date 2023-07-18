Rain

Gem300

novice rank iconKamilos31: Guys, do you know how to buy a Google Play gift card here with gems?
novice rank iconBence: hi
novice rank iconmirazh: Hello everyone
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Hello
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: heard you
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
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novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
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novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
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apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
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novice rank iconpkeydrop876543: hey
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apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
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adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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Как получить золотые орлы

muxammedplay avatar

muxammedplay

July 18, 2023 at 01:20 PM

Привет выполнил все обучения дали только 140 золотых орлов. Хотя сказали что за каждое обучение дадут 100 орлов
vitalik729 avatar

vitalik729

August 10, 2023 at 01:39 PM

Если попасть на (Tunder Show) то можно получить 5000 орлов
1mpon avatar

1mpon

August 16, 2023 at 08:14 PM

А, как туда попасть? Я играю уже год давно уже на 5 этапе и перехожу на 6 ветку, а всё ещё не попал


Gmijoykin avatar

Gmijoykin

August 27, 2023 at 07:05 PM

Понимаю твоё горе. Так же - ищу способы получить золотых орлов, но что-то их разрабы то ли урезали, то ли хорошо спрятали. Если найду - напишу тут же. Ну, или напиши сам) Буду просматривать топик иногда
laynamm1 avatar

laynamm1

September 2, 2023 at 06:06 PM

Кайф игра, быстро скачалась, не лагает.
yanis72 avatar

yanis72

September 4, 2023 at 08:29 PM

Их можно получить путем доната, прохождением обучений.
mirotvorez7 avatar

mirotvorez7

September 7, 2023 at 05:44 PM

Пока не все еще понятно! Но....интересно!
muxammedplay avatar

muxammedplay

September 7, 2023 at 09:08 PM

Спасибо большое всем! товарищи
NorpoX avatar

NorpoX

September 8, 2023 at 12:20 PM

Есть приложение на андроид - GE for wt. В нём за задания по типу "Скачать игру и дойти до n уровня" начисляются золотые орлы, вывод на аккаунт от 28 орлов, чего как раз хватит чтобы завершить выполнение задания. Не могу сказать что это самый простой способ получить орлы, ибо за задания начисляют уж очень мало, но если очень хочется
Nastya101101 avatar

Nastya101101

April 27, 2024 at 03:39 PM

я незнаю потому что та
Bpu8 avatar

Bpu8

May 1, 2024 at 08:53 AM

Можно получить 1500 и более орлов за открытие ежедневных подарков за вход в игру. Плюс есть приказы и пари на орлов.
LIZANG avatar

LIZANG

May 5, 2024 at 05:31 PM

круто

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