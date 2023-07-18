Привет выполнил все обучения дали только 140 золотых орлов.
Хотя сказали что за каждое обучение дадут 100 орлов
Если попасть на (Tunder Show) то можно получить 5000 орлов
А, как туда попасть? Я играю уже год давно уже на 5 этапе и перехожу на 6 ветку, а всё ещё не попал
Понимаю твоё горе. Так же - ищу способы получить золотых орлов, но что-то их разрабы то ли урезали, то ли хорошо спрятали. Если найду - напишу тут же. Ну, или напиши сам) Буду просматривать топик иногда
Кайф игра, быстро скачалась, не лагает.
Их можно получить путем доната, прохождением обучений.
Пока не все еще понятно! Но....интересно!
Спасибо большое всем! товарищи
Есть приложение на андроид - GE for wt. В нём за задания по типу "Скачать игру и дойти до n уровня" начисляются золотые орлы, вывод на аккаунт от 28 орлов, чего как раз хватит чтобы завершить выполнение задания. Не могу сказать что это самый простой способ получить орлы, ибо за задания начисляют уж очень мало, но если очень хочется
Можно получить 1500 и более орлов за открытие ежедневных подарков за вход в игру. Плюс есть приказы и пари на орлов.