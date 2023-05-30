Дорогие админы, а это как так получается, что за все предоставленные доказательства с выполненным заданием всë отклонили?
Игра топ мне особено нравится на самолетах летать
sk31r0, ты мог это написать хотя бы не здесь...
Если ник занят, пришлось ркгится под другим, а по совпадающим адресам было трудно проверить. Не очень приятно. Дальше пауза.
щас то все норм было отклонили! пзц вахуе
Почему отклонили хотя я создал новый акаунт вчера и сразу когда сделал вам прислал, почему вы защитали что это не новый акаунт?
сайт не принимает png формат, нужен jpeg. посмотри в интернете как изменить
изменил формат но все равно ничего не приняли
короче я поменял ник на свой и поменял почту . все сработало . просто создадите ник в war thunder в точь точь как у вас на gamehag и наслаждайтесь опытом и кд .
r8vt у тебя ник в точь точь как на gamehag ???
мыло тоже одинаковые должны быть?
хз,png спокойно принимает, попробуйте другой скрин сделать,у меня такая дичь была в короблях скинул другой скрин не профиля и сразу дали награду
Что кидать на 2ом задании? типо такого
(на замазаный ник не смотрите. долгая история, но это мой скрин!)
https://i.postimg.cc/Nffrv9pL/shot-2023-08-04-00-06-11-konua.jpg