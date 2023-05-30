Rain

Gem300

novice rank iconKamilos31: Guys, do you know how to buy a Google Play gift card here with gems?
novice rank iconBence: hi
novice rank iconmirazh: Hello everyone
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Hello
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: heard you
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
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Отклонено

Nektaev avatar

Nektaev

May 30, 2023 at 01:12 PM

Дорогие админы, а это как так получается, что за все предоставленные доказательства с выполненным заданием всë отклонили?
s3k1r0 avatar

s3k1r0

June 4, 2023 at 02:58 PM

Игра топ мне особено нравится на самолетах летать
Nektaev avatar

Nektaev

June 5, 2023 at 06:11 AM

sk31r0, ты мог это написать хотя бы не здесь...
Nikmay avatar

Nikmay

June 18, 2023 at 01:29 PM

Если ник занят, пришлось ркгится под другим, а по совпадающим адресам было трудно проверить. Не очень приятно. Дальше пауза.
ivankupala avatar

ivankupala

June 20, 2023 at 06:39 PM

щас то все норм было отклонили! пзц вахуе
r8vt avatar

r8vt

July 11, 2023 at 06:19 PM

Почему отклонили хотя я создал новый акаунт вчера и сразу когда сделал вам прислал, почему вы защитали что это не новый акаунт?
eto4ne4chetire avatar

eto4ne4chetire

August 1, 2023 at 12:14 PM

сайт не принимает png формат, нужен jpeg. посмотри в интернете как изменить
DotaClown3 avatar

DotaClown3

August 4, 2023 at 03:08 PM

изменил формат но все равно ничего не приняли

vorobyev_tema avatar

vorobyev_tema

August 7, 2023 at 05:09 PM

короче я поменял ник на свой и поменял почту . все сработало . просто создадите ник в war thunder в точь точь как у вас на gamehag и наслаждайтесь опытом и кд .
vorobyev_tema avatar

vorobyev_tema

August 7, 2023 at 05:10 PM

r8vt у тебя ник в точь точь как на gamehag ???

Naikon1992 avatar

Naikon1992

August 16, 2023 at 09:01 AM

мыло тоже одинаковые должны быть?
Hellmor_228sas avatar

Hellmor_228sas

August 16, 2023 at 01:52 PM

хз,png спокойно принимает, попробуйте другой скрин сделать,у меня такая дичь была в короблях скинул другой скрин не профиля и сразу дали награду
alexander139 avatar

alexander139

August 16, 2023 at 09:12 PM

Что кидать на 2ом задании? типо такого
(на замазаный ник не смотрите. долгая история, но это мой скрин!)
https://i.postimg.cc/Nffrv9pL/shot-2023-08-04-00-06-11-konua.jpg

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