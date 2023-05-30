Отклонено

Nektaev Дорогие админы, а это как так получается, что за все предоставленные доказательства с выполненным заданием всë отклонили?

s3k1r0 Игра топ мне особено нравится на самолетах летать

Nektaev sk31r0, ты мог это написать хотя бы не здесь...

Nikmay Если ник занят, пришлось ркгится под другим, а по совпадающим адресам было трудно проверить. Не очень приятно. Дальше пауза.

ivankupala щас то все норм было отклонили! пзц вахуе

r8vt Почему отклонили хотя я создал новый акаунт вчера и сразу когда сделал вам прислал, почему вы защитали что это не новый акаунт?

eto4ne4chetire сайт не принимает png формат, нужен jpeg. посмотри в интернете как изменить

DotaClown3 изменил формат но все равно ничего не приняли





vorobyev_tema короче я поменял ник на свой и поменял почту . все сработало . просто создадите ник в war thunder в точь точь как у вас на gamehag и наслаждайтесь опытом и кд .

vorobyev_tema r8vt у тебя ник в точь точь как на gamehag ???





Naikon1992 мыло тоже одинаковые должны быть?

Hellmor_228sas хз,png спокойно принимает, попробуйте другой скрин сделать,у меня такая дичь была в короблях скинул другой скрин не профиля и сразу дали награду