Донатили ли вам через плиз донат? Сколько заработали?

Ivan Ershov
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Jacob Lyngdoh
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Bence
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Atia
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Tecna23
Tecna23
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ArthursTwin
ArthursTwin
Gem46
gecemustafa80
gecemustafa80
Gem17
lyz3r1234
lyz3r1234
Gem7
Rain

Gem300

novice rank iconKamilos31: Guys, do you know how to buy a Google Play gift card here with gems?
novice rank iconBence: hi
novice rank iconmirazh: Hello everyone
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Hello
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: heard you
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
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Донатили ли вам через плиз донат? Сколько заработали?

fashion_goose avatar

fashion_goose

May 10, 2023 at 12:03 PM

Автору просто интересно
Fhashing avatar

Fhashing

May 10, 2023 at 05:37 PM

Я сначало попробывал,но там не всё так просто.Там вообще нужно вроле заходить через ноут или ПК,а потом что то на продажу выстовлять и ждать,и то не факт что это правда.Так просто видел обзор на него.
Mikosan1234 avatar

Mikosan1234

May 10, 2023 at 05:57 PM

Я попробовала зайти в эту игру. И мне кажется что единственный способ получить от туда робуксы - встретить какого то тиктокера (или что то по типу этого), ведь другого способа я просто не вижу
TosterMega avatar

TosterMega

May 11, 2023 at 11:03 AM

Да, донатили. Сначала это казалось невозможным , но потом начали донатить.На этом я заработала без коммисии 143
robuxfurm avatar

robuxfurm

May 13, 2023 at 08:02 PM

я игрокам робуксов 80 за всё своё время донатил а мне там вообще по 2 иногда дают
tanjiro_kamado30 avatar

tanjiro_kamado30

May 13, 2023 at 09:52 PM

я зароботал 157
Limoshka9 avatar

Limoshka9

May 14, 2023 at 02:32 AM

12 без комиссии
KolyaRay avatar

KolyaRay

May 14, 2023 at 04:42 PM

Да , но не сильно много.Обычно по 1 робуксу донатили, если считать ,что заберают 30 процентов.
Chancefr avatar

Chancefr

May 19, 2023 at 07:22 PM

ну всего 61 с комиссией
kamimimi0 avatar

kamimimi0

May 19, 2023 at 08:01 PM

привет, нет, мне ни разу не донатили, но я иногда захожу туда и сама доначу людям.
game328 avatar

game328

May 23, 2023 at 12:31 AM

Мне донатили 92 робукса
Flinjikiton avatar

Flinjikiton

May 23, 2023 at 01:02 AM

донатили максимум 25 рб
itzlizusha avatar

itzlizusha

May 28, 2023 at 09:56 PM

донатили, с комиссией 8 робуксов
23062006 avatar

23062006

May 29, 2023 at 05:11 PM

я заработал 31 робукс.
123mo_no456 avatar

123mo_no456

May 30, 2023 at 11:40 PM

конечно
123mo_no456 avatar

123mo_no456

May 30, 2023 at 11:40 PM

конечно

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Донатили ли вам через плиз донат? Сколько заработали? on Roblox Forum on Gamehag