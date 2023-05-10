Донатили ли вам через плиз донат? Сколько заработали?

Я сначало попробывал,но там не всё так просто.Там вообще нужно вроле заходить через ноут или ПК,а потом что то на продажу выстовлять и ждать,и то не факт что это правда.Так просто видел обзор на него.
Я попробовала зайти в эту игру. И мне кажется что единственный способ получить от туда робуксы - встретить какого то тиктокера (или что то по типу этого), ведь другого способа я просто не вижу
Да, донатили. Сначала это казалось невозможным , но потом начали донатить.На этом я заработала без коммисии 143
я игрокам робуксов 80 за всё своё время донатил а мне там вообще по 2 иногда дают
Да , но не сильно много.Обычно по 1 робуксу донатили, если считать ,что заберают 30 процентов.
привет, нет, мне ни разу не донатили, но я иногда захожу туда и сама доначу людям.
донатили, с комиссией 8 робуксов