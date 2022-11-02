Rain

Gem300

novice rank iconmirazh: Привет всем
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Hello
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: heard you
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
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novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
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novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
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Помогите скинуть скрин

SarYaPrime avatar

SarYaPrime

November 2, 2022 at 03:58 AM

Я сделал задание на телефоне, дошёл до 14 лвла замка, почитал коментарии но всё таки не понял как скинуть скрин. Помогите кто сделал пж
rad15 avatar

rad15

November 2, 2022 at 04:39 PM

У меня тоже такая проблема
OrionUA avatar

OrionUA

November 2, 2022 at 08:40 PM

нажымаешь на колокольчик"оповещения" там выскакивает "у вас есть начатый квест"блаблабла там было отослать скрин.
doctor08 avatar

doctor08

December 7, 2022 at 04:02 PM

cделал задание , а как скинуть скрин ?

Noch_Fill avatar

Noch_Fill

December 8, 2022 at 05:29 AM

Смотри, все шаги делаешь на ПК!!! 1кликнуть на свою иконку профиля 2Пролистуешь ниже пока не увидишь игры в которых у тебя есть или были квесты, среди них находишь Puzzles&Conquest и кликаешь на него.
SarYaPrime avatar

SarYaPrime

December 16, 2022 at 03:25 AM

скрин я то скинул но постоянно не принимают, присилал и с компа и с телефона где чётко было видно что замок 14 лвла и мой никнейм
172672 avatar

172672

December 19, 2022 at 08:28 PM

как скинуть скрин с телефона(айфон)?
Noch_Fill avatar

Noch_Fill

February 1, 2023 at 09:47 PM

SarYarPrime у меня было также но после первого раза я написал в поддержку и приняли
Noch_Fill avatar

Noch_Fill

February 1, 2023 at 09:51 PM

172672 лучше скин с ПК. Как скинуть я писал выше
Noch_Fill avatar

Noch_Fill

February 1, 2023 at 09:57 PM

Если у тебя нету возможности скинуть с ПК то поробуй сделать те же шаги которые я писал выше но только уже на Айфоне
Noch_Fill avatar

Noch_Fill

February 1, 2023 at 09:57 PM

Если у тебя нету возможности скинуть с ПК то поробуй сделать те же шаги которые я писал выше но только уже на Айфоне
NarezchikWOW avatar

NarezchikWOW

August 16, 2023 at 08:01 PM

просто сделай скрин с телефона и все

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