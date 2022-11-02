Помогите скинуть скрин

SarYaPrime Я сделал задание на телефоне, дошёл до 14 лвла замка, почитал коментарии но всё таки не понял как скинуть скрин. Помогите кто сделал пж

rad15 У меня тоже такая проблема

OrionUA нажымаешь на колокольчик"оповещения" там выскакивает "у вас есть начатый квест"блаблабла там было отослать скрин.

doctor08 cделал задание , а как скинуть скрин ?





Noch_Fill Смотри, все шаги делаешь на ПК!!! 1кликнуть на свою иконку профиля 2Пролистуешь ниже пока не увидишь игры в которых у тебя есть или были квесты, среди них находишь Puzzles&Conquest и кликаешь на него.

SarYaPrime скрин я то скинул но постоянно не принимают, присилал и с компа и с телефона где чётко было видно что замок 14 лвла и мой никнейм

172672 как скинуть скрин с телефона(айфон)?

Noch_Fill SarYarPrime у меня было также но после первого раза я написал в поддержку и приняли

Noch_Fill 172672 лучше скин с ПК. Как скинуть я писал выше

Noch_Fill Если у тебя нету возможности скинуть с ПК то поробуй сделать те же шаги которые я писал выше но только уже на Айфоне

Noch_Fill Если у тебя нету возможности скинуть с ПК то поробуй сделать те же шаги которые я писал выше но только уже на Айфоне