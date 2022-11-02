Я сделал задание на телефоне, дошёл до 14 лвла замка, почитал коментарии но всё таки не понял как скинуть скрин. Помогите кто сделал пж
У меня тоже такая проблема
нажымаешь на колокольчик"оповещения" там выскакивает "у вас есть начатый квест"блаблабла там было отослать скрин.
cделал задание , а как скинуть скрин ?
Смотри, все шаги делаешь на ПК!!!
1кликнуть на свою иконку профиля
2Пролистуешь ниже пока не увидишь игры в которых у тебя есть или были квесты, среди них находишь Puzzles&Conquest и кликаешь на него.
скрин я то скинул но постоянно не принимают, присилал и с компа и с телефона где чётко было видно что замок 14 лвла и мой никнейм
как скинуть скрин с телефона(айфон)?
SarYarPrime у меня было также но после первого раза я написал в поддержку и приняли
172672 лучше скин с ПК. Как скинуть я писал выше
Если у тебя нету возможности скинуть с ПК то поробуй сделать те же шаги которые я писал выше но только уже на Айфоне
Если у тебя нету возможности скинуть с ПК то поробуй сделать те же шаги которые я писал выше но только уже на Айфоне
просто сделай скрин с телефона и все