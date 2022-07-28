Дают ли КД за это задание?

artemidze123 Дают ли КД за это задание?

neon_bullet 15 уровень и 50 глайдеров. Самое что ни на есть непонятный квест. Достичь 15 уровень не сложно, час - 1.5 и в кармане. А вот 50 глайдеров еще нужно подумать что от тебя хотят.

может быть я что то не понимаю





STAREISHINA Не выполняйте,будут писать,мол,что вы не зарегали новый аккаунт,2 раза уже создал акк и отклоняют,написал в тех.поддержку,ничем не помогли и в качестве извинений дали рандомный ключ

JuanCarlos9 отправил скрин все условия были выполнены незнаю сижу жду что дальше будет