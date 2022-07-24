Как получить второй боевой корабль?

robot2236 Я выйграл 7 боев, но корабль никакой не дали и квест не принимают, как его получить, или что сделать??

lesok332 Опция "Развитие", нажимаешь на нее изучаешь новый корабль и сразу же покупаешь его

lesok332 Опция "Развитие", нажимаешь на нее изучаешь новый корабль и сразу же покупаешь его

MrHeisenberg2022 У меня уже 3-й корабль задание не приняли что делать





MrHeisenberg2022 У меня уже 3-й корабль задание не приняли что делать





bobpa3 а как посмотреть сколько ты боев сыграл





rileshkin никак эти пидарасы не платят

Gorgyluya много много кораблей

kasym55 это как работаеть ващее

E1zenhorn Я зіграв 10 боїв, відкрив і купив 4 корабля. Після чого зробив скін ангару з відкритим логом боїв (правий нижній кут). Після залиття скріншоту кристали прийшли приблизно за 20 хв.

Надіюсь це комусь поможе)



P.S Аккаунт зробив новий, по ссилці.

rileshkin сайт зарыганных скамерови ебаных в жопу пидоров

Nerdy_0 почему у меня не берется задание, я вроде сделал все как надо, скачал по ссылке, выполнил, а скриншот прикрепить не дают

Fed0r_K0t0v E1zenhorn сделал как ты сказал, но пока жду. Вообще странно, тут по сути видно корабли, но не видно числа побед. Я делал скрин профиля где видно число побед, а ткакже на каких короблях они были, но к сажелению такое задание не приняли.

Fed0r_K0t0v E1zenhorn провал) теперь на повторный скриншот говорит что это не новый аккаунт, думаю дальше тыкаться бессмысленно

Relaniym ok,lets go

Maken74 Я так понимаю, "развод" это всё.

Naikon1992 попробуем спасибо



