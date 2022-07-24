Как получить второй боевой корабль?

Я выйграл 7 боев, но корабль никакой не дали и квест не принимают, как его получить, или что сделать??
Опция "Развитие", нажимаешь на нее изучаешь новый корабль и сразу же покупаешь его
Опция "Развитие", нажимаешь на нее изучаешь новый корабль и сразу же покупаешь его
У меня уже 3-й корабль задание не приняли что делать
У меня уже 3-й корабль задание не приняли что делать
а как посмотреть сколько ты боев сыграл
никак эти пидарасы не платят
Я зіграв 10 боїв, відкрив і купив 4 корабля. Після чого зробив скін ангару з відкритим логом боїв (правий нижній кут). Після залиття скріншоту кристали прийшли приблизно за 20 хв.
Надіюсь це комусь поможе)
P.S Аккаунт зробив новий, по ссилці.
сайт зарыганных скамерови ебаных в жопу пидоров
почему у меня не берется задание, я вроде сделал все как надо, скачал по ссылке, выполнил, а скриншот прикрепить не дают
E1zenhorn сделал как ты сказал, но пока жду. Вообще странно, тут по сути видно корабли, но не видно числа побед. Я делал скрин профиля где видно число побед, а ткакже на каких короблях они были, но к сажелению такое задание не приняли.
E1zenhorn провал) теперь на повторный скриншот говорит что это не новый аккаунт, думаю дальше тыкаться бессмысленно
Я так понимаю, "развод" это всё.
Купить, там же очки опыта дают, и серебро. И ещё свободный опыт. За них и покупать корабли