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Как получить второй боевой корабль?

robot2236 avatar

robot2236

July 24, 2022 at 05:19 PM

Я выйграл 7 боев, но корабль никакой не дали и квест не принимают, как его получить, или что сделать??
lesok332 avatar

lesok332

July 26, 2022 at 04:42 PM

Опция "Развитие", нажимаешь на нее изучаешь новый корабль и сразу же покупаешь его
lesok332 avatar

lesok332

July 26, 2022 at 04:42 PM

Опция "Развитие", нажимаешь на нее изучаешь новый корабль и сразу же покупаешь его
MrHeisenberg2022 avatar

MrHeisenberg2022

July 31, 2022 at 01:17 PM

У меня уже 3-й корабль задание не приняли что делать

MrHeisenberg2022 avatar

MrHeisenberg2022

July 31, 2022 at 01:17 PM

У меня уже 3-й корабль задание не приняли что делать

bobpa3 avatar

bobpa3

January 21, 2023 at 07:19 PM

а как посмотреть сколько ты боев сыграл

rileshkin avatar

rileshkin

January 24, 2023 at 10:53 PM

никак эти пидарасы не платят
Gorgyluya avatar

Gorgyluya

January 25, 2023 at 01:53 AM

много много кораблей
kasym55 avatar

kasym55

January 30, 2023 at 07:23 PM

это как работаеть ващее
E1zenhorn avatar

E1zenhorn

February 3, 2023 at 06:39 PM

Я зіграв 10 боїв, відкрив і купив 4 корабля. Після чого зробив скін ангару з відкритим логом боїв (правий нижній кут). Після залиття скріншоту кристали прийшли приблизно за 20 хв.
Надіюсь це комусь поможе)

P.S Аккаунт зробив новий, по ссилці.
rileshkin avatar

rileshkin

February 6, 2023 at 01:31 PM

сайт зарыганных скамерови ебаных в жопу пидоров
Nerdy_0 avatar

Nerdy_0

April 2, 2023 at 05:12 AM

почему у меня не берется задание, я вроде сделал все как надо, скачал по ссылке, выполнил, а скриншот прикрепить не дают
Fed0r_K0t0v avatar

Fed0r_K0t0v

April 13, 2023 at 06:14 PM

E1zenhorn сделал как ты сказал, но пока жду. Вообще странно, тут по сути видно корабли, но не видно числа побед. Я делал скрин профиля где видно число побед, а ткакже на каких короблях они были, но к сажелению такое задание не приняли.
Fed0r_K0t0v avatar

Fed0r_K0t0v

April 14, 2023 at 08:08 PM

E1zenhorn провал) теперь на повторный скриншот говорит что это не новый аккаунт, думаю дальше тыкаться бессмысленно
Relaniym avatar

Relaniym

May 9, 2023 at 02:41 PM

ok,lets go
Maken74 avatar

Maken74

May 21, 2023 at 12:07 PM

Я так понимаю, "развод" это всё.
Naikon1992 avatar

Naikon1992

August 13, 2023 at 04:43 PM

попробуем спасибо

Anonymous1627727987 avatar

Anonymous1627727987

August 20, 2023 at 06:23 PM

Купить, там же очки опыта дают, и серебро. И ещё свободный опыт. За них и покупать корабли

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Как получить второй боевой корабль? on World of Warships - Bonus Forum on Gamehag