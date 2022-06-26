Rain

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Не принимают задание.

Yukeeeo avatar

Yukeeeo

June 26, 2022 at 08:40 PM

Помогите пж, я не пойму что делаю не так. Зарегистрировал новый аккаунт, отправил скриншот, задание не принимают: "Кажется, ты не зарегистрировал новый аккаунт в игре". Может ли быть проблема в том что я случайно достиг 9 уровня, а не 7?
mijta avatar

mijta

June 27, 2022 at 10:57 AM

может быть у тебя ник в игре не совпадает с ником на сайте gamehag (перед началом задания была инструкция что и как делать)
Yukeeeo avatar

Yukeeeo

June 27, 2022 at 01:26 PM

нет, все правильно ник такой же

magistr9 avatar

magistr9

June 27, 2022 at 05:11 PM

даже
jenia1014 avatar

jenia1014

July 4, 2022 at 04:05 PM

не могу скинуть скриншот помогите
tImka_6326 avatar

tImka_6326

July 9, 2022 at 06:10 PM

а как делать в какой либо игре скриншот?

3apa3a1337 avatar

3apa3a1337

July 9, 2022 at 10:18 PM

а за сколько у вас принимают 1-ый квест
я просто уже жду часов 5
Retsameurt avatar

Retsameurt

July 9, 2022 at 10:24 PM

Не знаю в чем проблема, но квест больше 2 дней не принимают или я делаю что-то не правильно. (лол оказывается .png формат не принимает, а .jpeg приняли на проверку)
kooper2 avatar

kooper2

July 10, 2022 at 08:58 AM

эти гонюки непринели мое задание хотя там все было идеально ровно 7 левл мой ник каторый в геймхак вывод они просто не принимают задания
kisura avatar

kisura

July 10, 2022 at 10:01 AM

У меня 141 лвлв ещё не рассмотрели)
3apa3a1337 avatar

3apa3a1337

July 10, 2022 at 12:26 PM

я вообще с rblx.land мне надо накопить 250 гемов и тогда я получу на rblx.land 109 робуксов
MrHeisenberg2022 avatar

MrHeisenberg2022

July 31, 2022 at 01:13 PM

Сделал кучу заданий не дали ни разу камней развод не ведитесь

MrHeisenberg2022 avatar

MrHeisenberg2022

July 31, 2022 at 01:18 PM

трижды задание сдавал пишет что не создал новый аккаунт это спецом что бы мы много аккаунтов делали

Danikc228 avatar

Danikc228

August 1, 2022 at 11:35 PM

Задания сложные ?
Danikc228 avatar

Danikc228

August 1, 2022 at 11:35 PM

И сколько надо удилить времени что бы их выполнить ?
defo1t1 avatar

defo1t1

August 24, 2022 at 01:40 AM

это реально развод, и скам чистой воды, множество видосов на юутубе смотрел перед тем как сюда зайти но до последнего верил "ну мне же точно повезет " но не,тут тебе не дадут заработать, зарабатывают только они на том что мы делаем задания, а они ничего не платят с первого раза , С первого раза не платят потому что хотят чтобы человек еще аккаунт зарегистрировал и принес им бабла, чистый скам и трата времени
Arctodas avatar

Arctodas

August 24, 2022 at 08:44 PM

У меня оба задания приняли с первого раза, ждал не более 10 минут, где то выше видел комент что .PNG форматы скринов не принимают, я отправлял .JPG и приняли нормально.
makakakaka777 avatar

makakakaka777

August 29, 2022 at 01:16 AM

наверно надо создовать акк на сайте а не в лаунчере
Neyki avatar

Neyki

August 29, 2022 at 12:14 PM

Тупизм с первым задание, на первое задание я сделал 3 аккаунта с условием задания и залил. Отклонили. В чётвертый раз решил залить чистый, новый аккаунт с 1 уровнем и бацц. Приняли
kostyer_meow avatar

kostyer_meow

October 15, 2022 at 01:25 PM

Это созданное чтобы деньги зарабатывать и все а не тем кто выполняет
BigRedLine avatar

BigRedLine

October 17, 2022 at 01:56 PM

Arctodas, это ты про данную игру или в целом про сайт? Я в другие задания скидывал пнг и все норм считало, а тут хз второй раз скидываю(с двух разных новых акков) и кукиш с маслом.

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