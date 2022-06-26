Не принимают задание.

Yukeeeo Помогите пж, я не пойму что делаю не так. Зарегистрировал новый аккаунт, отправил скриншот, задание не принимают: "Кажется, ты не зарегистрировал новый аккаунт в игре". Может ли быть проблема в том что я случайно достиг 9 уровня, а не 7?

mijta может быть у тебя ник в игре не совпадает с ником на сайте gamehag (перед началом задания была инструкция что и как делать)

Yukeeeo нет, все правильно ник такой же





magistr9 даже

jenia1014 не могу скинуть скриншот помогите

tImka_6326 а как делать в какой либо игре скриншот?





3apa3a1337 а за сколько у вас принимают 1-ый квест

я просто уже жду часов 5

Retsameurt Не знаю в чем проблема, но квест больше 2 дней не принимают или я делаю что-то не правильно. (лол оказывается .png формат не принимает, а .jpeg приняли на проверку)

kooper2 эти гонюки непринели мое задание хотя там все было идеально ровно 7 левл мой ник каторый в геймхак вывод они просто не принимают задания

kisura У меня 141 лвлв ещё не рассмотрели)

3apa3a1337 я вообще с rblx.land мне надо накопить 250 гемов и тогда я получу на rblx.land 109 робуксов

MrHeisenberg2022 Сделал кучу заданий не дали ни разу камней развод не ведитесь





MrHeisenberg2022 трижды задание сдавал пишет что не создал новый аккаунт это спецом что бы мы много аккаунтов делали





Danikc228 Задания сложные ?

Danikc228 И сколько надо удилить времени что бы их выполнить ?

defo1t1 это реально развод, и скам чистой воды, множество видосов на юутубе смотрел перед тем как сюда зайти но до последнего верил "ну мне же точно повезет " но не,тут тебе не дадут заработать, зарабатывают только они на том что мы делаем задания, а они ничего не платят с первого раза , С первого раза не платят потому что хотят чтобы человек еще аккаунт зарегистрировал и принес им бабла, чистый скам и трата времени

Arctodas У меня оба задания приняли с первого раза, ждал не более 10 минут, где то выше видел комент что .PNG форматы скринов не принимают, я отправлял .JPG и приняли нормально.



makakakaka777 наверно надо создовать акк на сайте а не в лаунчере

Neyki Тупизм с первым задание, на первое задание я сделал 3 аккаунта с условием задания и залил. Отклонили. В чётвертый раз решил залить чистый, новый аккаунт с 1 уровнем и бацц. Приняли

kostyer_meow Это созданное чтобы деньги зарабатывать и все а не тем кто выполняет