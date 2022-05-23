первое задание.

__8385 Отклоняют задание: получи 4 лвл. я не понимаю 4 лвл чего я должен апнуть? скрин чего отправлять?

reshetnikroma12 Хуй знає

LEXA_112006 Решил проблему?

Anonimus32 Такая же проблема. Уже 3 раза отклонили, только у меня задание сделать 15 побед.

__8385 LEXA, нет

tonylom отклонили тоже 3 раза,хотя аккаунт новый

hp43l У меня квест на 12 побед, я выиграл 17, но отклоняют. Почему?



Super2008 Тоже самое возможно из за того что вар тандер (тоже игра Gijin) и не проверяют кроссаут

rhrhn где вабще победы смотреть

ra6ked3 да блин, а как?! я уже 4-ый день присылаю, всё отклоняют. может вы знаете что надо сделать?

ra6ked3 да блин, а как?! я уже 4-ый день присылаю, всё отклоняют. может вы знаете что надо сделать?