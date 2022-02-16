faceit, почему античит лучше чем у игры

ytkavekipase задача, просто попробовать обьяснить мне почему разработчики не могут создать такой же античит.

Capitan__Ylitka Ну так тут все очевидно. Вальвы все делают через одно место. Им нужно побольше бабок срубить прежде всего. А на античит им уже давно насрать.

ytkavekipase ну типо, но всеже, почему фейсит смогли сделать а вальв ничего не сделали

Moscow7776 мм потихоньку уходит одни читаки а фейсите одни бустеры мулти акки или токсики я хз

Anon1645215047 да потому что валв лентяи, поэтому так и происходит

Elminate Потому, что на фейсит всем не все равно