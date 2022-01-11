Что такое робуксы

NEON4IK_Ru Краткое обьянение что такое робуксы

cs_go14 Робуксы это робуксы





G9e76 GH9002053 Use my code please so I can buy a present for my little brother





XGregoryX Во первых робуксы называются робаксы, Во вторых это игровая валюта.:nerd:

Mama_mt Игровая валюта

gacha_ Валюта игры

Foksik288 это валюта роблокса

LeFeReS Это то что хрен получишь



MOJIOTO4EK Это виртуальная валюта.

dnks123 Это виртуальная валюта платформы Roblox, за которые можно купить интресные вещи. Она платная и её можно упить на сайтах или на офф. сайте роблокса

Anon1641704099 эта валюта на которую можно купить одежду и тд

Sanitarisdurki игровая валюта которую сейчас можно купить лишь за реальные деньги

khamitovislam_0102 Игровая валюта ты донатишь и получаешь валюту или бесплатно получить их можно если выполнять задание на сайте rblx.land но gamehag для меня удобнее!

saig229 тупая игра еси честно

DAN1TEX Игровая валюта в роблоксе





_Black_hole_ Игровая валюта в роблоксе



LeFeReS Блин мне не дают опыт Че делать?



rusik1111 роблокс донатная помойка

nicita_semennik Фигня а не игра

brawl_craft_bc хззхзххззхзххзхззхзххххххххххххххххххххххххххххххххххххзхззхзхзхзххзх

coingh228 Игровая валюта для покупки внутриигровых предметов.

Sans201199 это игравовая валюта

VikiYoke Пр кто хочет лп





Anon1631288183 валюта роблокса





Gauiy игровая валюта







DenisUwU я играу роблокс с 2015 года

NurokiniDev валюта игры но платная

Trah000takca Робуксы это валюта за которую можна покупать вещи



csvac_game Игровая валюта за которую можно покупать донат в играх роблокска покупать вещи для твоего инвентаря

misha77320058 валюта





misha77320058 это такая волютак которая есть в роблоксе





Gasterman2 топ игра