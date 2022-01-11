Краткое обьянение что такое робуксы
GH9002053 Use my code please so I can buy a present for my little brother
Во первых робуксы называются робаксы, Во вторых это игровая валюта.:nerd:
Это виртуальная валюта платформы Roblox, за которые можно купить интресные вещи. Она платная и её можно упить на сайтах или на офф. сайте роблокса
эта валюта на которую можно купить одежду и тд
игровая валюта которую сейчас можно купить лишь за реальные деньги
Игровая валюта ты донатишь и получаешь валюту или бесплатно получить их можно если выполнять задание на сайте rblx.land но gamehag для меня удобнее!
Игровая валюта в роблоксе
Игровая валюта в роблоксе
Блин мне не дают опыт Че делать?
хззхзххззхзххзхззхзххххххххххххххххххххххххххххххххххххзхззхзхзхзххзх
Игровая валюта для покупки внутриигровых предметов.
я играу роблокс с 2015 года
Робуксы это валюта за которую можна покупать вещи
Игровая валюта за которую можно покупать донат в играх роблокска покупать вещи для твоего инвентаря
это такая волютак которая есть в роблоксе
робуксы это внутри игровая валюта