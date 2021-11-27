почему Америка лучше?

lyz3r1234
lyz3r1234
Gem7
dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem8
Atia
Atia
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Lukas Angel
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Gem24
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Atia
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Tecna23
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ArthursTwin
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lyz3r1234
Gem7
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dem.pferd.heisst.horst
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Ява Моки
Ява Моки
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starstablemagyarul
starstablemagyarul
Gem20
Leszek9028
Leszek9028
Gem137
Fiona Maymie
Fiona Maymie
Gem2,128
مصري فلسطيني
مصري فلسطيني
Gem10
Bel Santos
Bel Santos
Gem36
Vizcarra Nalah
Vizcarra Nalah
Gem8
Ibrahim Boutaleb
Ibrahim Boutaleb
Gem16
Rain

Gem299

novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
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почему Америка лучше?

og39 avatar

og39

November 27, 2021 at 11:44 PM

Как вы могли слышать, есть мнение что американская ветка развития на голову лучше остальных, меня это заинтересовало. Правда ли?
goodnight3 avatar

goodnight3

November 27, 2021 at 11:51 PM

Наверное.
Alexei222221 avatar

Alexei222221

November 28, 2021 at 02:16 PM

Как вы могли слышать, есть мнение что американская ветка развития на голову лучше остальных, меня это заинтересовало. Правда ли?
skorpeon1 avatar

skorpeon1

November 28, 2021 at 09:24 PM

Неправда, пендосия всегда была хуже нас, русских, качай Советский Союз
jongoogle3 avatar

jongoogle3

November 30, 2021 at 06:58 PM

The Last of Us (букв. с англ. — «Последние из нас», в России официально издаётся под названием «Одни из нас») — компьютерная игра в жанре action-adventure с элементами survival horror и стелс-экшена, разработанная студией Naughty Dog и изданная Sony Computer Entertainment. Игра была выпущена в 2013 году эксклюзивно для консоли PlayStation 3. В 2014 году была выпущена обновленная версия игры для PlayStation 4 — The Last of Us Remastered.

Действие игры происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединённых Штатов Америки спустя двадцать лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим грибком кордицепс. Сюжет посвящён путешествию главных героев — контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли, сыгранных Троем Бейкером и Эшли Джонсон с помощью технологии захвата движения. Креативным директором и сценаристом выступил Нил Дракманн. Музыка к игре написана композитором
HappyFresh113q34 avatar

HappyFresh113q34

December 14, 2021 at 11:03 PM

незнаю
pridurok_09 avatar

pridurok_09

December 26, 2021 at 09:00 PM

ну елси честно не правда он не долико тут завист от того как ты играешь (тактика) и на чём (Авиация,Танки,Флот) + ещё зависит от бр (боевой рейтинг)

pridurok_09 avatar

pridurok_09

December 26, 2021 at 09:07 PM

кример советские танки (резервные) рвут вообще всех
pridurok_09 avatar

pridurok_09

December 26, 2021 at 09:07 PM

а у алерики 2 ранг авиации доминирует

Eredlez avatar

Eredlez

December 28, 2021 at 10:59 PM

не правда
Anon1640784914 avatar

Anon1640784914

December 30, 2021 at 11:52 PM

Незнаю,наверное
WeZzEt avatar

WeZzEt

January 1, 2022 at 07:13 PM

CCCР качай ветвь
Morkovka_120 avatar

Morkovka_120

January 2, 2022 at 10:58 PM

Не знаю
AleksandrDe avatar

AleksandrDe

February 5, 2023 at 03:12 AM

Вообще не правда, СССР и Германия- самые лучшие ветки!
AleksandrDe avatar

AleksandrDe

February 5, 2023 at 03:12 AM

Вообще не правда, СССР и Германия- самые лучшие ветки!
Angell_of_pain avatar

Angell_of_pain

February 13, 2023 at 04:03 AM

Ссср до высших БРов имба. Но на высоких БРах скисают. Немцы же вначале ужас, потом начиная с средних БРов имбуют и на высоких тоже. Америка имбует на высоких, но вначале будет сложно
Kaban4k6 avatar

Kaban4k6

February 13, 2023 at 08:50 AM

ОоО ощ
deadpool122 avatar

deadpool122

February 19, 2023 at 06:19 PM

немцы лучше
Pirozoook avatar

Pirozoook

February 28, 2023 at 04:20 AM

у США очень большой вибор техники особенно самолётов
babagi333 avatar

babagi333

February 28, 2023 at 08:54 PM

НЕ ЗНАЮ ЧЁ СКАЗАТЬ

Glebzhl avatar

Glebzhl

March 10, 2023 at 02:56 PM

Америка лучше

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почему Америка лучше? on War Thunder Forum on Gamehag