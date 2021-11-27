почему Америка лучше?

Как вы могли слышать, есть мнение что американская ветка развития на голову лучше остальных, меня это заинтересовало. Правда ли?
Как вы могли слышать, есть мнение что американская ветка развития на голову лучше остальных, меня это заинтересовало. Правда ли?
Неправда, пендосия всегда была хуже нас, русских, качай Советский Союз
The Last of Us (букв. с англ. — «Последние из нас», в России официально издаётся под названием «Одни из нас») — компьютерная игра в жанре action-adventure с элементами survival horror и стелс-экшена, разработанная студией Naughty Dog и изданная Sony Computer Entertainment. Игра была выпущена в 2013 году эксклюзивно для консоли PlayStation 3. В 2014 году была выпущена обновленная версия игры для PlayStation 4 — The Last of Us Remastered.
Действие игры происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединённых Штатов Америки спустя двадцать лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим грибком кордицепс. Сюжет посвящён путешествию главных героев — контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли, сыгранных Троем Бейкером и Эшли Джонсон с помощью технологии захвата движения. Креативным директором и сценаристом выступил Нил Дракманн. Музыка к игре написана композитором
ну елси честно не правда он не долико тут завист от того как ты играешь (тактика) и на чём (Авиация,Танки,Флот) + ещё зависит от бр (боевой рейтинг)
кример советские танки (резервные) рвут вообще всех
а у алерики 2 ранг авиации доминирует
Вообще не правда, СССР и Германия- самые лучшие ветки!
Вообще не правда, СССР и Германия- самые лучшие ветки!
Ссср до высших БРов имба. Но на высоких БРах скисают. Немцы же вначале ужас, потом начиная с средних БРов имбуют и на высоких тоже. Америка имбует на высоких, но вначале будет сложно
у США очень большой вибор техники особенно самолётов