почему Америка лучше?

og39 Как вы могли слышать, есть мнение что американская ветка развития на голову лучше остальных, меня это заинтересовало. Правда ли?

goodnight3 Наверное.

Alexei222221 Как вы могли слышать, есть мнение что американская ветка развития на голову лучше остальных, меня это заинтересовало. Правда ли?

skorpeon1 Неправда, пендосия всегда была хуже нас, русских, качай Советский Союз

jongoogle3 The Last of Us (букв. с англ. — «Последние из нас», в России официально издаётся под названием «Одни из нас») — компьютерная игра в жанре action-adventure с элементами survival horror и стелс-экшена, разработанная студией Naughty Dog и изданная Sony Computer Entertainment. Игра была выпущена в 2013 году эксклюзивно для консоли PlayStation 3. В 2014 году была выпущена обновленная версия игры для PlayStation 4 — The Last of Us Remastered.



Действие игры происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединённых Штатов Америки спустя двадцать лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим грибком кордицепс. Сюжет посвящён путешествию главных героев — контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли, сыгранных Троем Бейкером и Эшли Джонсон с помощью технологии захвата движения. Креативным директором и сценаристом выступил Нил Дракманн. Музыка к игре написана композитором

HappyFresh113q34 незнаю

pridurok_09 ну елси честно не правда он не долико тут завист от того как ты играешь (тактика) и на чём (Авиация,Танки,Флот) + ещё зависит от бр (боевой рейтинг)





pridurok_09 кример советские танки (резервные) рвут вообще всех

pridurok_09 а у алерики 2 ранг авиации доминирует





Eredlez не правда

Anon1640784914 Незнаю,наверное

WeZzEt CCCР качай ветвь

Morkovka_120 Не знаю

AleksandrDe Вообще не правда, СССР и Германия- самые лучшие ветки!

AleksandrDe Вообще не правда, СССР и Германия- самые лучшие ветки!

Angell_of_pain Ссср до высших БРов имба. Но на высоких БРах скисают. Немцы же вначале ужас, потом начиная с средних БРов имбуют и на высоких тоже. Америка имбует на высоких, но вначале будет сложно

Kaban4k6 ОоО ощ

deadpool122 немцы лучше

Pirozoook у США очень большой вибор техники особенно самолётов

babagi333 НЕ ЗНАЮ ЧЁ СКАЗАТЬ



