Подскажите пожалуйста, как ложить вещи в инвентарь в Bloxburg!

Мне очень срочно нужно, кто знает - подскажите, буду благодарна!)
Просто хочу зимние вещи в инвентарь положить, жалко их удалять(
я хз скажу только одно роблокс эта идеальная игра скрутой графикай и работами с цветами так что знай роблокс свещенная игра я люблю роблокс а кто его не любит даже не так Кто не знает что токое роблок игра веков и столетий радости и велья.
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Я гений купил блоксбург в прошлом году она мне не понравилась и сейчас она платная