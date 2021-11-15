Подскажите пожалуйста, как ложить вещи в инвентарь в Bloxburg!

Cnepupo4ka Мне очень срочно нужно, кто знает - подскажите, буду благодарна!)

Cnepupo4ka Просто хочу зимние вещи в инвентарь положить, жалко их удалять(





DustSansMegaRoblox я хз скажу только одно роблокс эта идеальная игра скрутой графикай и работами с цветами так что знай роблокс свещенная игра я люблю роблокс а кто его не любит даже не так Кто не знает что токое роблок игра веков и столетий радости и велья.

Sanchas_YT НЕ ЛОЖИТЬ А КЛАСТЬ





Sanchas_YT НЕ ЛОЖИТЬ А КЛАСТЬ





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DanaAbri я не знаю

4324324 ни как

1max Я гений купил блоксбург в прошлом году она мне не понравилась и сейчас она платная



