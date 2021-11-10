Роблокс в 2021 уже скучный!Он устарел

kotikpubglite Если ты хочеш начать начинай но за года 3-2 надоест

kotikpubglite Но так класно





kotikpubglite Советую всем

kotikpubglite Незабываем про бравл





kotikpubglite Он тоже очень крутой





kotikpubglite Играйте в нюлс

Если хотите веселье





kotikpubglite Играйте все в бравл и роблокс если вам скучно

kotikpubglite Я говорю сам с собой?

kotikpubglite Я странный





kotikpubglite Ладно всем удачи

ERacer_Gamer для меня лично игра не устарела, а больше испортилась

HappyFresh113q34 нет не скучный





lalka@1132 устарел тут ты!!!!

Mine004 Прекраснаяцигра

Mine009 Недавно игрКл

Andrey_blblbl ну а как игра 2006 года не может устареть?

flare_1077 Раньше когда не было так много детей, да русских игра была лучшая. Помню гостей (Guest

Anon1638777526 Есть такое, но я играю пока не ухожу

Anon1638000742 скучный? поиграй в версию 2006 года, она реально скучная

Milki6665 пр кто в шиnдо

dark_cat2 Как по мне игра не устарела а на оборот преобразилась и врядли устареет еще как минимум 5год

Pengiun у каждого своё мнение не кто не должен осуждать за мнение за выбор