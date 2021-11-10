Роблокс в 2021 уже скучный!Он устарел

Если ты хочеш начать начинай но за года 3-2 надоест
Играйте в нюлс
Если хотите веселье
Играйте все в бравл и роблокс если вам скучно
для меня лично игра не устарела, а больше испортилась
ну а как игра 2006 года не может устареть?
Раньше когда не было так много детей, да русских игра была лучшая. Помню гостей (Guest
Есть такое, но я играю пока не ухожу
скучный? поиграй в версию 2006 года, она реально скучная
Как по мне игра не устарела а на оборот преобразилась и врядли устареет еще как минимум 5год
у каждого своё мнение не кто не должен осуждать за мнение за выбор