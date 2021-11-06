Rain

Gem299

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novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
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novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
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novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
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adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
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Back to Mafia City: War of Underworld forum

Всем привет! Не выполняется 1 задание, что делать?

OpkaGame avatar

OpkaGame

November 6, 2021 at 11:03 AM

Жду уже второй день, а награда за задание не приходит, прокачал Виллу до 5 уровня, а так и не пришло, вот щас буду прокачивать еще больше Виллу и посмотрю.
terror228 avatar

terror228

November 16, 2021 at 11:05 PM

Ты уже наверное играл в неё. Так не засчитается, нужно, чтобы ты её именно первый раз на телефоне запускал.
Mktggg avatar

Mktggg

December 19, 2021 at 06:56 PM

а если ты только что создал учетку и на новый телефон и все равно и да в первый раз установил эту игру даже у друзей друзей у которых другие друзья не скачивали
Valyaak avatar

Valyaak

December 19, 2021 at 11:13 PM

Незнаю я еще с этим никогда не сталкивалась)
StolnichTV avatar

StolnichTV

December 20, 2021 at 04:06 AM

первый раз играю в сее чудо,и не засчитывается уже четвертый день,как и в Lord Mobile,первый квест там засчитали а второй все ещё нет...
Den4ik1702 avatar

Den4ik1702

December 20, 2021 at 11:31 AM

также фигня не засчитывают
AhkmadNonprime avatar

AhkmadNonprime

December 20, 2021 at 12:42 PM

а как выполнить то? нужно скрин куда то кидать? у меня вилла уже 5 лвл
animemoney21 avatar

animemoney21

December 21, 2021 at 03:29 PM

а куда вообще скриншот кинуть нужно?
Artem9922 avatar

Artem9922

December 21, 2021 at 08:25 PM

потратил время зря, не засчитывае… кидалаво какое-то
DimitriXLite avatar

DimitriXLite

December 26, 2021 at 07:57 AM

Развод как всегда. У сайта наверное проблемы с автоматическим принятием квестов. Уже 3 (из 3) предложение не принимают. Все предложения принимал только раз по ссылках сайта.
Подскажите как в нормальную поддержку написать а не боту с одним ответом.
ZigiZagi avatar

ZigiZagi

December 26, 2021 at 04:42 PM

та же херня, не засчитывает автоматически
danmozr avatar

danmozr

January 6, 2022 at 01:03 PM

@DimitriXLite пишешь Мисти, но выбираешь I have a problem with a platform --- Technical problem --- Other. Но сейчас поддержка очень плохо работает. Я вот уже жду 10 дней.
78678678 avatar

78678678

January 9, 2022 at 12:31 AM

фцые фцецфе
78678678 avatar

78678678

January 9, 2022 at 12:31 AM

фцые фцецфе
nurikaypov55 avatar

nurikaypov55

January 15, 2022 at 02:08 PM

Игра топ скачаиваем
nurikaypov55 avatar

nurikaypov55

January 15, 2022 at 02:09 PM

Игра топ скачиваем

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