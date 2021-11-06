Всем привет! Не выполняется 1 задание, что делать?

OpkaGame Жду уже второй день, а награда за задание не приходит, прокачал Виллу до 5 уровня, а так и не пришло, вот щас буду прокачивать еще больше Виллу и посмотрю.

terror228 Ты уже наверное играл в неё. Так не засчитается, нужно, чтобы ты её именно первый раз на телефоне запускал.

Mktggg а если ты только что создал учетку и на новый телефон и все равно и да в первый раз установил эту игру даже у друзей друзей у которых другие друзья не скачивали

Valyaak Незнаю я еще с этим никогда не сталкивалась)

StolnichTV первый раз играю в сее чудо,и не засчитывается уже четвертый день,как и в Lord Mobile,первый квест там засчитали а второй все ещё нет...

Den4ik1702 также фигня не засчитывают

AhkmadNonprime а как выполнить то? нужно скрин куда то кидать? у меня вилла уже 5 лвл

animemoney21 а куда вообще скриншот кинуть нужно?

Artem9922 потратил время зря, не засчитывае… кидалаво какое-то

DimitriXLite Развод как всегда. У сайта наверное проблемы с автоматическим принятием квестов. Уже 3 (из 3) предложение не принимают. Все предложения принимал только раз по ссылках сайта.

Подскажите как в нормальную поддержку написать а не боту с одним ответом.

ZigiZagi та же херня, не засчитывает автоматически

danmozr @DimitriXLite пишешь Мисти, но выбираешь I have a problem with a platform --- Technical problem --- Other. Но сейчас поддержка очень плохо работает. Я вот уже жду 10 дней.



78678678 фцые фцецфе

78678678 фцые фцецфе

nurikaypov55 Игра топ скачаиваем