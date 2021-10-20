Как продвинуться до 6 уровня?

Rain

Gem299

novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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Как продвинуться до 6 уровня?

smarsel avatar

smarsel

October 20, 2021 at 08:49 PM

не могу найти новые задания чтобы достичь 6 уровня в игре
Shipica avatar

Shipica

October 30, 2021 at 07:54 AM

Надо заплатить любую сумму из заявленной, на месяц апример,стать членом клуба и задания снова появяться.
kill_kill avatar

kill_kill

November 2, 2021 at 01:58 AM

Привет

vlad_mashiah avatar

vlad_mashiah

November 15, 2021 at 12:57 AM

ПОДСКАЖИТЕ ПРО ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ: КАК ПОМЕТИТЬ МАРКЕРОВОЧНОЙ ЛЕНТОЙ ДЕРЕВЬЯ ДЛЯ СНОСА
Ritolimoza avatar

Ritolimoza

November 16, 2021 at 02:36 PM

просто и легко

sistine_fibel_ggdropcom avatar

sistine_fibel_ggdropcom

November 18, 2021 at 09:35 PM

Вроде как, нужно заплатить чтобы продвинуться до 6 уровня, но это не точно. Мне как терпения, так и заданий только до 5-го уровня хватило.
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Vladimir1310 avatar

Vladimir1310

November 30, 2021 at 06:09 PM

это за донат платить? или игровой валютой?
jongoogle3 avatar

jongoogle3

November 30, 2021 at 06:53 PM

Вроде как, нужно заплатить чтобы продвинуться до 6 уровня, но это не точно. Мне как терпения, так и заданий только до 5-го уровня хватило.
—————————————————————————————————————————————
Сейчас на сайте рождественский ивент, с раздачей более сотни призов на сумму 200 000$, $ бонусы каждые 12 часов, до 1000$ за первое пополнение баланса и многое другое.

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18 NOVEMBER 2021 16:35 1430

Вроде как, нужно заплатить чтобы продвинуться до 6 уровня, но это не точно. Мне как терпения, так и заданий только до 5-го уровня хватило.
—————————————————————————————————————————————
Сейчас на сайте рождественский ивент, с раздачей более сотни призов на сумму 200 000$, $ бонусы каждые 12 часов, до 1000$ за первое пополнение баланса и многое другое.

Ссылка на сайт: https://500.casino/r/BELUCKY

Бонусный код: BELUCKY (вводиться в левом верхнем углу во вкладке «Rewards»)
18 NOVEMBER 2021 16:35 1430



Masha4456m avatar

Masha4456m

November 30, 2021 at 07:33 PM

вддыздыздзвбдв
kakezef avatar

kakezef

December 1, 2021 at 07:10 PM

качайся
ooofft avatar

ooofft

February 2, 2022 at 05:57 PM

орнкв птуавгпиуаг выааиув ыпаыор лч ом ч всшгнва оряп яяиы
Ecodist avatar

Ecodist

February 2, 2022 at 08:25 PM

Проходить уровни
MetertosZERO avatar

MetertosZERO

February 10, 2022 at 08:24 PM

изи бризи

dark_veinz_ avatar

dark_veinz_

February 10, 2022 at 08:50 PM

это просто говно мне за эту игру не дали хр и кд кринж
dorrian_redew_2000 avatar

dorrian_redew_2000

February 10, 2022 at 09:09 PM

Надо заплатить любую сумму из заявленной, на месяц апример,стать членом клуба и задания снова появяться.

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Как продвинуться до 6 уровня? on Star Stable Forum on Gamehag