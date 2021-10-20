Как продвинуться до 6 уровня?

не могу найти новые задания чтобы достичь 6 уровня в игре
Надо заплатить любую сумму из заявленной, на месяц апример,стать членом клуба и задания снова появяться.
ПОДСКАЖИТЕ ПРО ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ: КАК ПОМЕТИТЬ МАРКЕРОВОЧНОЙ ЛЕНТОЙ ДЕРЕВЬЯ ДЛЯ СНОСА
Вроде как, нужно заплатить чтобы продвинуться до 6 уровня, но это не точно. Мне как терпения, так и заданий только до 5-го уровня хватило.
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это за донат платить? или игровой валютой?
Вроде как, нужно заплатить чтобы продвинуться до 6 уровня, но это не точно. Мне как терпения, так и заданий только до 5-го уровня хватило.
—————————————————————————————————————————————
Сейчас на сайте рождественский ивент, с раздачей более сотни призов на сумму 200 000$, $ бонусы каждые 12 часов, до 1000$ за первое пополнение баланса и многое другое.
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18 NOVEMBER 2021 16:35 1430
Вроде как, нужно заплатить чтобы продвинуться до 6 уровня, но это не точно. Мне как терпения, так и заданий только до 5-го уровня хватило.
—————————————————————————————————————————————
Сейчас на сайте рождественский ивент, с раздачей более сотни призов на сумму 200 000$, $ бонусы каждые 12 часов, до 1000$ за первое пополнение баланса и многое другое.
Ссылка на сайт: https://500.casino/r/BELUCKY
Бонусный код: BELUCKY (вводиться в левом верхнем углу во вкладке «Rewards»)
18 NOVEMBER 2021 16:35 1430
орнкв птуавгпиуаг выааиув ыпаыор лч ом ч всшгнва оряп яяиы
это просто говно мне за эту игру не дали хр и кд кринж
Надо заплатить любую сумму из заявленной, на месяц апример,стать членом клуба и задания снова появяться.