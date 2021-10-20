Как продвинуться до 6 уровня?

smarsel не могу найти новые задания чтобы достичь 6 уровня в игре

Shipica Надо заплатить любую сумму из заявленной, на месяц апример,стать членом клуба и задания снова появяться.

kill_kill Привет





vlad_mashiah ПОДСКАЖИТЕ ПРО ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ: КАК ПОМЕТИТЬ МАРКЕРОВОЧНОЙ ЛЕНТОЙ ДЕРЕВЬЯ ДЛЯ СНОСА

Ritolimoza просто и легко





sistine_fibel_ggdropcom Вроде как, нужно заплатить чтобы продвинуться до 6 уровня, но это не точно. Мне как терпения, так и заданий только до 5-го уровня хватило.

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Vladimir1310 это за донат платить? или игровой валютой?

jongoogle3 Вроде как, нужно заплатить чтобы продвинуться до 6 уровня, но это не точно. Мне как терпения, так и заданий только до 5-го уровня хватило.

—————————————————————————————————————————————

Сейчас на сайте рождественский ивент, с раздачей более сотни призов на сумму 200 000$, $ бонусы каждые 12 часов, до 1000$ за первое пополнение баланса и многое другое.



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18 NOVEMBER 2021 16:35 1430



Вроде как, нужно заплатить чтобы продвинуться до 6 уровня, но это не точно. Мне как терпения, так и заданий только до 5-го уровня хватило.

—————————————————————————————————————————————

Сейчас на сайте рождественский ивент, с раздачей более сотни призов на сумму 200 000$, $ бонусы каждые 12 часов, до 1000$ за первое пополнение баланса и многое другое.



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18 NOVEMBER 2021 16:35 1430









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MetertosZERO изи бризи





dark_veinz_ это просто говно мне за эту игру не дали хр и кд кринж