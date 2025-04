Poradnik do Tristany

arekpen

Tristana to mobilny strzelec o dość dużym zasięgu.Postać która mega szybko push'uje linię Tak to Ona.Jest bardzo silna i łatwa choć to nie znaczy że jest ona przeznaczona tylko dla początkujących.Jej wadą są spore cooldown'y Zaczynajmy: Jej umiejętność pasywna zwiększa jej zasięg co każdy level oraz daje lekki AD. Q - Szybki ostrzał zwiększa jej prędkość ataku. Nie zużywa many. W - Rakietowy skok to skok przy lądowaniu zadający obrażenia wrogom.Jest dobry do wykańczania wrogów i ucieczki przed nimi.Kosztuje 60 many. E - Mina przyczepia się do stworów w jungli,minionów, graczy i wierz. Wybucha po kilku sekundach.Możemy jednak zwiększyć jej obrażenia poprzez atakowanie celu na którym obecnie znajduje się mina.Jej koszt many wynosi od 70 do 90 punktów zależnie od poziomu bohaterki. R - Super strzał jest to wielki pocisk zadający duże obrażenia i odrzucający wrogów.Jego koszt to 100 punktów many. zalecany przeze mnie build to :Huragan,Buty Berserkera,Ostrze Nieskończoności,Ognista Armata,Krwiopijec,Pozdrowienie Lorda Dominika. polecam maxowanie umiejętności w ten sposób :E W Q E E R E Q E Q R Q Q W W R W W.