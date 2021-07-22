Как относитесь к НЕдонатерам

lainnerr Я лично уважаю их, не у всех есть деньги на донат!

superracer228 Также как и к донатерам потому что я тоже не донатер потмоу что не хоочу тратить деньги в игры

demoted нейтрально

Nikita4k4 я не донатер

morlmof100000 мне только друг задонил 21 робукс а так я как все ну и я уважаю людей которые забирают все крутые вещи а так которые говорят (не не не потом) те просто люди не понимающие красивые вещи и я к ним отношусь плохо





Ufypdogxoyxpyc нейтрально, иногда недонатеры обзывают донатеров и считают их плохими и гордыми, но если недонатер-добрый то это очень круто!

maria243450 обычно просто игроки которые донатят



