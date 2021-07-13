как считаете, донатеры злые?

Kefira02 не все донатеры злые

Ployka148 ну не все да

SMadnessGD Это зависит не от влитых денег, а от самого характера. Это всё идёт уже в психолгию, а у нас тут не психологический форум. Есть злые не-донатеры. Есть добрые донатеры.

ddddashulya У Даши Корейки все донатеры плохие

laurek ну не знаю,я не злая

4dinim не все

Wialix Не все

Super_384 Бывают добрые,бывают злые зависит от человека

sniperx94_aimwh донатеры не злые

laurek некоторые это от людей зависит ну например я не злая

rghr5y думаю что не все донатиры злые.

matt2280836 да





EnDeRmAn_3294 Злые, но не все

gadhzi22 не все



ddddashulya конечно

klaud1_1 Не все

ArTeM4K161PRO EF8Uw*BUHBSHBUWS8EHBN8SEDZHINJ8ED

ArTeM4K161PRO GSRWEGHBSED5HETD6JNHEYT64R JK N5IK

ArTeM4K161PRO ESFWGHBESWHO-JUKE0OJNKEDJIJKI0

ArTeM4K161PRO 9UGWHUHGY8WHG8WY787YH

ArTeM4K161PRO HEDHBEDHN6TE4JHN64REJHN6R4JNH

ArTeM4K161PRO EDHNBEDTJNEDTJN

ArTeM4K161PRO GEHTETHETHET

kostz12223 не все

kostz12223 fohsodjflksd

kostz12223 ohujsdfosdhlkjfhsdl

kostz12223 jsldjflhskdf

Alaner0 ggsdagasdgasdgasd

hzehnik Почему донатеры должны быть злыми?

mrSheese755 Потому что они щетают нас нубами. :(

Naya9162 не все

niklav Можно вообще сделать норм скин в роблоксе бесплатно..

09091010 бывают но не все

Sanchas228 не все, но часто

ASHOTICK___ Бывают,но не все

KyKy123666_ ну такое бывает но не всегда





cereg123987 думаю не все

MashkaIlikanova я нет наличном опыте я донатил 40к с чем то робуксов это безразницы

Злые игроки могут быть и бомжами и донатерами Злых игрков называют Токсик

Lil_Pelmen228 ну заданотать узнай