как считаете, донатеры злые?

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Gem16
Ява Моки
Ява Моки
Gem8
Fiona Maymie
Fiona Maymie
Gem3,080
Rain

Gem168

novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
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novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
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44

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как считаете, донатеры злые?

Kefira02 avatar

Kefira02

July 13, 2021 at 02:40 PM

не все донатеры злые
Ployka148 avatar

Ployka148

July 13, 2021 at 04:38 PM

ну не все да
SMadnessGD avatar

SMadnessGD

July 15, 2021 at 01:10 PM

Это зависит не от влитых денег, а от самого характера. Это всё идёт уже в психолгию, а у нас тут не психологический форум. Есть злые не-донатеры. Есть добрые донатеры.
ddddashulya avatar

ddddashulya

July 15, 2021 at 01:31 PM

У Даши Корейки все донатеры плохие
laurek avatar

laurek

July 15, 2021 at 04:55 PM

ну не знаю,я не злая
4dinim avatar

4dinim

July 15, 2021 at 06:33 PM

не все
Wialix avatar

Wialix

July 15, 2021 at 07:23 PM

Не все
Super_384 avatar

Super_384

July 15, 2021 at 08:11 PM

Бывают добрые,бывают злые зависит от человека
sniperx94_aimwh avatar

sniperx94_aimwh

July 16, 2021 at 02:07 PM

донатеры не злые
laurek avatar

laurek

July 16, 2021 at 02:14 PM

некоторые это от людей зависит ну например я не злая
rghr5y avatar

rghr5y

July 16, 2021 at 03:08 PM

думаю что не все донатиры злые.
matt2280836 avatar

matt2280836

July 16, 2021 at 03:39 PM

да

EnDeRmAn_3294 avatar

EnDeRmAn_3294

July 16, 2021 at 05:10 PM

Злые, но не все
gadhzi22 avatar

gadhzi22

July 16, 2021 at 05:36 PM

не все
ddddashulya avatar

ddddashulya

July 16, 2021 at 05:42 PM

конечно
klaud1_1 avatar

klaud1_1

July 16, 2021 at 07:57 PM

Не все
ArTeM4K161PRO avatar

ArTeM4K161PRO

July 16, 2021 at 08:08 PM

EF8Uw*BUHBSHBUWS8EHBN8SEDZHINJ8ED
ArTeM4K161PRO avatar

ArTeM4K161PRO

July 16, 2021 at 08:08 PM

GSRWEGHBSED5HETD6JNHEYT64R JK N5IK
ArTeM4K161PRO avatar

ArTeM4K161PRO

July 16, 2021 at 08:08 PM

ESFWGHBESWHO-JUKE0OJNKEDJIJKI0
ArTeM4K161PRO avatar

ArTeM4K161PRO

July 16, 2021 at 08:08 PM

9UGWHUHGY8WHG8WY787YH
ArTeM4K161PRO avatar

ArTeM4K161PRO

July 16, 2021 at 08:08 PM

HEDHBEDHN6TE4JHN64REJHN6R4JNH
ArTeM4K161PRO avatar

ArTeM4K161PRO

July 16, 2021 at 08:08 PM

EDHNBEDTJNEDTJN
ArTeM4K161PRO avatar

ArTeM4K161PRO

July 16, 2021 at 08:08 PM

GEHTETHETHET
kostz12223 avatar

kostz12223

July 17, 2021 at 03:16 AM

не все
kostz12223 avatar

kostz12223

July 17, 2021 at 03:17 AM

fohsodjflksd
kostz12223 avatar

kostz12223

July 17, 2021 at 03:17 AM

ohujsdfosdhlkjfhsdl
kostz12223 avatar

kostz12223

July 17, 2021 at 03:17 AM

jsldjflhskdf
Alaner0 avatar

Alaner0

July 17, 2021 at 04:30 AM

ggsdagasdgasdgasd
hzehnik avatar

hzehnik

July 17, 2021 at 02:51 PM

Почему донатеры должны быть злыми?
mrSheese755 avatar

mrSheese755

July 17, 2021 at 03:33 PM

Потому что они щетают нас нубами. :(
Naya9162 avatar

Naya9162

July 17, 2021 at 03:34 PM

не все
niklav avatar

niklav

July 17, 2021 at 03:58 PM

Можно вообще сделать норм скин в роблоксе бесплатно..
09091010 avatar

09091010

July 17, 2021 at 11:02 PM

бывают но не все
Sanchas228 avatar

Sanchas228

July 17, 2021 at 11:22 PM

не все, но часто
ASHOTICK___ avatar

ASHOTICK___

July 22, 2021 at 01:50 AM

Бывают,но не все
KyKy123666_ avatar

KyKy123666_

July 22, 2021 at 09:10 AM

ну такое бывает но не всегда

cereg123987 avatar

cereg123987

July 22, 2021 at 10:10 AM

думаю не все
MashkaIlikanova avatar

MashkaIlikanova

July 22, 2021 at 10:16 AM

я нет наличном опыте я донатил 40к с чем то робуксов это безразницы
Злые игроки могут быть и бомжами и донатерами Злых игрков называют Токсик
Lil_Pelmen228 avatar

Lil_Pelmen228

July 22, 2021 at 12:09 PM

ну заданотать узнай
artem2018cs avatar

artem2018cs

July 22, 2021 at 03:13 PM

иногда да иногда нет
12

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как считаете, донатеры злые? on Roblox Forum on Gamehag