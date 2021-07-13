как считаете, донатеры злые?

Это зависит не от влитых денег, а от самого характера. Это всё идёт уже в психолгию, а у нас тут не психологический форум. Есть злые не-донатеры. Есть добрые донатеры.
У Даши Корейки все донатеры плохие
Бывают добрые,бывают злые зависит от человека
некоторые это от людей зависит ну например я не злая
думаю что не все донатиры злые.
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Почему донатеры должны быть злыми?
Потому что они щетают нас нубами. :(
Можно вообще сделать норм скин в роблоксе бесплатно..
ну такое бывает но не всегда
я нет наличном опыте я донатил 40к с чем то робуксов это безразницы
Злые игроки могут быть и бомжами и донатерами Злых игрков называют Токсик