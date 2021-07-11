сколько у вас друзей в роблоксе?

Atia
Atia
Gem50
Lukas Angel
Lukas Angel
Gem24
Atia
Atia
Gem840
Tecna23
Tecna23
Gem8
ArthursTwin
ArthursTwin
Gem46
gecemustafa80
gecemustafa80
Gem17
lyz3r1234
lyz3r1234
Gem7
Depstory
Depstory
Gem175
fnogaj
fnogaj
Gem10
dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem323
Ява Моки
Ява Моки
Gem8
starstablemagyarul
starstablemagyarul
Gem20
Leszek9028
Leszek9028
Gem137
Fiona Maymie
Fiona Maymie
Gem2,128
مصري فلسطيني
مصري فلسطيني
Gem10
Bel Santos
Bel Santos
Gem36
Vizcarra Nalah
Vizcarra Nalah
Gem8
Ibrahim Boutaleb
Ibrahim Boutaleb
Gem16
Ява Моки
Ява Моки
Gem8
Fiona Maymie
Fiona Maymie
Gem3,080
Rain

Gem168

novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
Sign in to start chatting

43

0/160

Back to Roblox forum

сколько у вас друзей в роблоксе?

Kefira02 avatar

Kefira02

July 11, 2021 at 02:29 PM

у меня только 3
Anonymous1589096425 avatar

Anonymous1589096425

July 12, 2021 at 08:15 AM

у миня 29
didarc avatar

didarc

July 12, 2021 at 08:22 AM

много
StarlaitNika avatar

StarlaitNika

July 12, 2021 at 08:30 AM

8 друзей
stgsye10 avatar

stgsye10

July 12, 2021 at 03:36 PM

Есть 2 способа, чтобы получить друзей. Первое: Просто приглашать друзей в игру. И второе: Просто рандомным людей приглашать.
Harlin0195 avatar

Harlin0195

July 12, 2021 at 03:59 PM

около 7 вроде..или может чуточку больше или меньше
hathathm avatar

hathathm

July 12, 2021 at 10:46 PM

42 у меня
Ryukos1337 avatar

Ryukos1337

July 13, 2021 at 12:20 AM

2 друга
ermahan1234t avatar

ermahan1234t

July 13, 2021 at 11:12 AM

около 30
morlmof100000 avatar

morlmof100000

July 22, 2021 at 07:59 PM

175 в самой игре а так 3
sniperx94_aimwh avatar

sniperx94_aimwh

July 22, 2021 at 09:54 PM

100 чем-то
maria243450 avatar

maria243450

July 22, 2021 at 10:17 PM

192 друга и все

laurek avatar

laurek

July 23, 2021 at 12:52 AM

13 и то только те кого я знаю хех
NASTA11LOVE11k avatar

NASTA11LOVE11k

July 23, 2021 at 01:57 AM

У меня 200 иногда приходиться очищать что бы лп или лд добавить
кароче много я даже теперь добавить никого не могу
Naya9162 avatar

Naya9162

July 23, 2021 at 02:14 PM

129,я теперь никого не добавляю просто так
Feivor avatar

Feivor

July 23, 2021 at 02:32 PM

45, 2 не актив и половина не русские)
niklav avatar

niklav

July 23, 2021 at 03:29 PM

Эх а у меня 12 друзей включая 3 альтернативных аккаунта)
HedgehogYT avatar

HedgehogYT

July 23, 2021 at 06:55 PM

190, давно кидал всем подряд запрос в друзья
moniuppss avatar

moniuppss

July 23, 2021 at 07:03 PM

203 у меня
Annawolf7EY avatar

Annawolf7EY

July 23, 2021 at 07:14 PM

обожаю роблокс)
matvejlolim avatar

matvejlolim

July 23, 2021 at 07:30 PM

135 друзей
ArTeM4K161PRO avatar

ArTeM4K161PRO

July 23, 2021 at 10:28 PM

7 друзей у меня так как только с реальными друзьями я играю
hd_hj avatar

hd_hj

July 23, 2021 at 11:13 PM

у меня 1233 длузей тим
ASHOTICK___ avatar

ASHOTICK___

July 23, 2021 at 11:16 PM

у меня 73
KostyaKH avatar

KostyaKH

July 23, 2021 at 11:40 PM

У меня 56
Tester102 avatar

Tester102

July 23, 2021 at 11:51 PM

Не играю в роблокс
ArTeM4K161PRO avatar

ArTeM4K161PRO

July 24, 2021 at 12:19 AM

7 друзей так как только с реальными друзьями я играю
Polinaowkwk avatar

Polinaowkwk

July 24, 2021 at 12:49 AM

1 дружбан
laurek avatar

laurek

July 24, 2021 at 01:45 AM

13 и то люди которых я знаю
DustTrustsansroblox avatar

DustTrustsansroblox

July 24, 2021 at 07:45 AM

у меня настоящих только восемь а тех кого я незнаю то вопще на максималку а так 8.
ArTeM4K161PRO avatar

ArTeM4K161PRO

July 24, 2021 at 11:38 AM

обожаю роблокс) мне он очень нравится
slava_bebrou avatar

slava_bebrou

July 24, 2021 at 12:10 PM

148 у меня
Anonymous1613312816 avatar

Anonymous1613312816

July 24, 2021 at 12:31 PM

50 ровно
maksgmqi avatar

maksgmqi

July 24, 2021 at 07:50 PM

У меня 163
lizotta avatar

lizotta

July 24, 2021 at 08:03 PM

1 подруга только
st__ avatar

st__

July 24, 2021 at 10:12 PM

10 друзей
Andrey4k4 avatar

Andrey4k4

July 25, 2021 at 01:21 AM

4 друга
Lord_Gusicheg avatar

Lord_Gusicheg

July 25, 2021 at 01:22 AM

19 друзей но с которыми я играю только 2е, +600 запросов в друзья
edikysik avatar

edikysik

July 27, 2021 at 07:27 AM

97 Друзей
DustTrustsansroblox avatar

DustTrustsansroblox

July 27, 2021 at 08:41 AM

нада щитать не просто друзей а настоящих
12

Join the conversion by creating an account on Gamehag

enEN
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy

сколько у вас друзей в роблоксе? on Roblox Forum on Gamehag