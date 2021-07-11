сколько у вас друзей в роблоксе?

Есть 2 способа, чтобы получить друзей. Первое: Просто приглашать друзей в игру. И второе: Просто рандомным людей приглашать.
около 7 вроде..или может чуточку больше или меньше
13 и то только те кого я знаю хех
У меня 200 иногда приходиться очищать что бы лп или лд добавить
кароче много я даже теперь добавить никого не могу
129,я теперь никого не добавляю просто так
45, 2 не актив и половина не русские)
Эх а у меня 12 друзей включая 3 альтернативных аккаунта)
190, давно кидал всем подряд запрос в друзья
7 друзей у меня так как только с реальными друзьями я играю
7 друзей так как только с реальными друзьями я играю
13 и то люди которых я знаю
у меня настоящих только восемь а тех кого я незнаю то вопще на максималку а так 8.
обожаю роблокс) мне он очень нравится
19 друзей но с которыми я играю только 2е, +600 запросов в друзья
нада щитать не просто друзей а настоящих