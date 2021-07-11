сколько у вас друзей в роблоксе?

Kefira02 у меня только 3

Anonymous1589096425 у миня 29

didarc много

StarlaitNika 8 друзей

stgsye10 Есть 2 способа, чтобы получить друзей. Первое: Просто приглашать друзей в игру. И второе: Просто рандомным людей приглашать.

Harlin0195 около 7 вроде..или может чуточку больше или меньше

hathathm 42 у меня



Ryukos1337 2 друга

ermahan1234t около 30

morlmof100000 175 в самой игре а так 3

sniperx94_aimwh 100 чем-то

maria243450 192 друга и все





laurek 13 и то только те кого я знаю хех

NASTA11LOVE11k У меня 200 иногда приходиться очищать что бы лп или лд добавить

кароче много я даже теперь добавить никого не могу

Naya9162 129,я теперь никого не добавляю просто так

Feivor 45, 2 не актив и половина не русские)

niklav Эх а у меня 12 друзей включая 3 альтернативных аккаунта)

HedgehogYT 190, давно кидал всем подряд запрос в друзья

moniuppss 203 у меня

Annawolf7EY обожаю роблокс)

matvejlolim 135 друзей

ArTeM4K161PRO 7 друзей у меня так как только с реальными друзьями я играю

hd_hj у меня 1233 длузей тим

ASHOTICK___ у меня 73

KostyaKH У меня 56

Tester102 Не играю в роблокс

ArTeM4K161PRO 7 друзей так как только с реальными друзьями я играю

Polinaowkwk 1 дружбан

laurek 13 и то люди которых я знаю

DustTrustsansroblox у меня настоящих только восемь а тех кого я незнаю то вопще на максималку а так 8.

ArTeM4K161PRO обожаю роблокс) мне он очень нравится

slava_bebrou 148 у меня

Anonymous1613312816 50 ровно

maksgmqi У меня 163

lizotta 1 подруга только

st__ 10 друзей

Andrey4k4 4 друга

Lord_Gusicheg 19 друзей но с которыми я играю только 2е, +600 запросов в друзья

edikysik 97 Друзей